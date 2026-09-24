Dopo Foligno, anche Spello interessata da un’ordinanza a seguito di un caso di Dengue. Con la disinfestazione prevista a partire dalle ore 22 di questa sera (24 settembre).

Il Comune di Spello spiega infatti che a seguito della segnalazione pervenuta dalla Usl Umbria 2 – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica relativa al riscontro di un caso di Dengue a Spello, il sindaco Moreno Landrini ha firmato un’ordinanza per l’esecuzione di un intervento di disinfestazione in alcune aree pubbliche del territorio comunale a tutela della salute e dell’igiene pubblica.

Le zone interessate dalla disinfestazione

Le operazioni prenderanno il via dalle ore 22 di oggi, giovedì 24 settembre, e interesseranno le seguenti vie: via Guerrino Bonci fino al distributore di carburante, via 25 Aprile, via Fosco Fusaglia, via Alfonsine, via Benvenuto Crispoldi, via Centrale Umbra dal civico 67 al civico 97, via Tempio di Diana I dal civico 16, via Tempio di Diana II, via Maddalena, via Roma dagli scavi archeologici fino all’intersezione con via Centrale Umbra, via Povera Vita dall’incrocio con via Stretta, via Consolare dal civico 57 a salire, piazza Matteotti, via Cavour fino al civico 31, via Torri di Properzio fino al civico 37 e via Tornetta dall’intersezione con via Centrale Umbra fino al civico 1. Durante lo svolgimento dei trattamenti sarà impedito il transito pedonale e sospesa la viabilità nelle vie interessate, ad eccezione dei mezzi coinvolti nelle operazioni di disinfestazione, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso.

Cos’è la Dengue

Si ricorda che la febbre Dengue è un'infezione virale che non si trasmette direttamente da persona a persona, ma esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette (vettori). L'operazione di disinfestazione mira proprio ad azzerare la presenza di insetti vettori nell'area per impedire qualsiasi potenziale diffusione.

Durante i trattamenti adulticidi, nelle aree interessate, è previsto il divieto di transito pedonale e la sospensione della viabilità, fatta eccezione per i mezzi coinvolti nei trattamenti, le Forze dell'Ordine e i mezzi di soccorso. Ai cittadini residenti nelle zone interessate è richiesto di osservare le precauzioni previste dall’ordinanza: tra queste, tenere chiuse porte e finestre per tutta la durata del trattamento e per almeno 30 minuti dalla conclusione delle operazioni, sospendere l’uso degli impianti di ricambio dell’aria e mettere al riparo animali domestici e da cortile, acqua e cibo destinati agli animali. Specifiche indicazioni riguardano inoltre piscine, vasche ornamentali, arredi e giochi esterni, colture e ortaggi.

Attivato il Coc

Con una seconda ordinanza sindacale è stata disposta l’attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per garantire informazione e assistenza alla popolazione. È attivo anche un presidio operativo presso il Palazzo Comunale fino alla chiusura del C.O.C. La popolazione delle zone interessate dal trattamento sarà informata attraverso l’affissione di appositi manifesti e un’attività di volantinaggio a cura del personale della Polizia Municipale e della Protezione Civile. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale del Comune di Spello.