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25 settembre 2026
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Il noleggio di un veicolo è una truffa, denunciate 2 donne

Scopri come due donne sono state denunciate per truffa dopo aver ingannato una vittima con un falso noleggio auto. Leggi tutti i dettagli dell'operazione.

Il noleggio di un veicolo è una truffa, denunciate 2 donne

Personale della Polizia di Stato di Assisi, all’esito di alcuni accertamenti, ha deferito all’Autorità Giudiziaria due donne, rispettivamente classe 1951 e 1973, di cui una gravata da numerosi precedenti di Polizia, per il reato di truffa.

Gli accertamenti del personale del Commissariato di P.S. di Assisi sono scaturiti dalla querela di una donna, la quale ha riferito agli agenti che, dopo aver consultato un sito di autonoleggio, si era accordata per il noleggio di un veicolo, tramite applicazione di messaggistica, con un uomo a cui aveva poi versato la somma di 400 euro a titolo di caparra.

Al momento di ritirare l’auto, la vittima, che già inizialmente aveva iniziato ad insospettirsi per via del mancato recapitato del contratto di noleggio, ha contattato il presunto noleggiatore, il quale, con una scusa, ha riferito alla donna che a causa di un disguido non sarebbe stato possibile effettuare la consegna e che sarebbe stata rimborsata della spesa effettuata.

Passati alcuni giorni senza ottenere alcun rimborso, la vittima si è resa conto di essere stata vittima di una truffa.

Acquisita la querela della persona offesa, il personale del Commissariato ha effettuato alcuni accertamenti sul numero di telefono utilizzato dal presunto noleggiatore e sul conto corrente dove è stato accreditato il bonifico riuscendo a risalire agli intestatari che sono stati quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

Tag

Assisi Bastia Umbra

Parole chiave

truffa noleggio auto denuncia Polizia di Assisi querela caparra auto

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