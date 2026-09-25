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25 settembre 2026
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Minaccia con un coltello da cucina il vicino, denunciato 54enne

Denunciato 54enne per minacce con coltello al vicino. Intervento Polizia dopo una lite, l'indagato è noto per reati precedenti. Segui l'evoluzione del caso

Minaccia con un coltello da cucina il vicino, denunciato 54enne

Giovedì 24 settembre, gli agenti della Polizia di Foligno hanno denunciato in stato di libertà un 54enne ritenuto responsabile del reato di minacce aggravate.

L’attività è scaturita dalla richiesta di aiuto nella periferia di Foligno arrivata da un residente, che aveva segnalato come il proprio vicino si fosse poco prima presentato sotto casa sua accusandolo di averlo derubato di uno zaino.

La rivendicazione si è rivelata priva di fondamento. L’uomo, un 54enne già noto alla Polizia per i reati di minacce, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, nonché per guida in stato di ebbrezza, non aveva esitato a minacciare il vicino con un grosso coltello da cucina.

Giunti sul posto, gli Agenti hanno iniziato gli accertamento sulla vicenda, prendendo diretti contatti col 54enne, che si è presentato ubriaco e non in grado di fornire una versione lucida ed attendibile dell’accaduto.

Di conseguenza la Volante ha denunciato il 54enne alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per il reato di minacce aggravate. L’indagato deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza definitiva di condanna.

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Foligno

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