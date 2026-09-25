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25 settembre 2026
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Camion in fiamme a Ospedalicchio, illeso il conducente

Vigili del fuoco di Perugia spengono incendio di un tir sulla superstrada a Ospedalicchio. Sono intervenuti anche Polizia e Anas. Scopri di più

Camion in fiamme a Ospedalicchio, illeso il conducente

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti questa mattina intorno alle 8:40 per un incendio di un camion sulla superstrada in direzione nord verso Perugia, all’altezza di Ospedalicchio.

L'incendio si sarebbe propagato dalle ruote e l’autotrasportatore sarebbe riuscito ad accostare e a mettersi in salvo senza riportare ferite. Una volta messo in sicurezza l’autocarro, con l'ausilio dell'autogru dei Vigili del Fuoco, è stato poi trasportato fuori dalla carreggiata della superstrada.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia stradale e Anas.

Tag

Perugia

Parole chiave

incendio autoarticolato Vigili del fuoco Ospedalicchio superstrada Perugia Polizia stradale Anas

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