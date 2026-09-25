I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti questa mattina intorno alle 8:40 per un incendio di un camion sulla superstrada in direzione nord verso Perugia, all’altezza di Ospedalicchio.

L'incendio si sarebbe propagato dalle ruote e l’autotrasportatore sarebbe riuscito ad accostare e a mettersi in salvo senza riportare ferite. Una volta messo in sicurezza l’autocarro, con l'ausilio dell'autogru dei Vigili del Fuoco, è stato poi trasportato fuori dalla carreggiata della superstrada.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia stradale e Anas.