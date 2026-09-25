Sono stati attimi di grande scompiglio e paura quelli vissuti mercoledì mattina al pronto soccorso di Terni, con un uomo che ha aggredito, minacciato e mostrato i genitali a due infermiere del triage, danneggiando anche gli stessi locali. Per fermarlo sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile, che lo hanno poi arrestato per lesioni a personale esercente professione sanitaria e danneggiamento aggravato.

Aggredisce, sputa e mostra genitali a infermiere

Stando a quanto ricostruito, l'uomo - straniero e incensurato - è arrivato al pronto soccorso dopo delle lievi lesioni riportate nel corso di una lite domestica, per futili motivi, con un altro cittadino straniero, avvenuta la sera precedente all’interno della propria abitazione. All'ospedale di Terni è arrivato in condizioni di forte stato di agitazione, al punto che, improvvisamente, ha iniziato a dare in escandescenza, scagliandosi contro due infermiere in servizio al triage, che sono state aggredite e minacciate. L’uomo avrebbe anche ripetutamente sputato in direzione delle stesse, arrivando addirittura a mostrare loro i genitali, per poi scaraventare a terra numerose suppellettili ed un computer in uso al personale sanitario.

Arrestato, disposto obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Dopo l’immediata segnalazione al NUE 112, sul posto è intervenuta una pattuglia del Pronto Intervento, i cui componenti hanno bloccato lo straniero e messo in sicurezza il personale sanitario. Alla luce della gravità della condotta e sulla base delle testimonianze raccolte, per lo straniero è scattato così l’arresto e, su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata per il giorno successivo. Convalidando l'arresto, il gip ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.