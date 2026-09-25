Auto si ribalta sulla Sr 298 | 4 giovani feriti, due sono gravi

Un brutto incidente stradale si è verificato questo pomeriggio (25 settembre), intorno alle 17.30, lungo la strada regionale 298, località Troppola (Gubbio). Il bilancio è di quattro giovani feriti (tra i 25 e i 40 anni), di cui due in condizioni particolarmente critiche.

Sulla dinamica del sinistro - l’auto si è ribaltata - sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine, ma l'impatto si è rivelato sufficientemente violento da richiedere il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno estratto gli occupanti rimasti incastrati tra le lamiere dell'abitacolo, affidandoli immediatamente alle cure del 118.

Le condizioni di due dei quattro giovani sono apparse subito gravissime. Per velocizzare i soccorsi e permettere un ricovero d'urgenza presso l'ospedale di Perugia, la centrale del 118 ha fatto alzare in volo l'elisoccorso "Nibbio", che ha provveduto al trasporto di uno dei feriti in codice di massima gravità. Anche il secondo giovane in condizioni critiche è stato trasferito verso il nosocomio perugino a bordo di un'ambulanza medicalizzata.

Gli altri due occupanti della vettura, che hanno riportato lesioni di minore entità e non sarebbero in pericolo di vita, sono stati invece trasportati per gli accertamenti e le cure del caso presso il vicino ospedale di Branca. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi di rito e gestire la viabilità lungo il tratto della SR 298 interessato dalle operazioni di soccorso.