È stato consegnato durante la conferenza di presentazione dell’Elisir d’amore al Teatro Nuovo di Spoleto il Premio Spoleto Gioielli 2026. Il riconoscimento è rivolto agli allievi del Corso di avviamento al debutto del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto che si sono distinti per le migliori attitudini sceniche nel corso della stagione.

Il Premio è stato assegnato ad Aurora Bertoldi “perché in Una promessa infranta affronta una parte ad alta temperatura drammatica, quella della seconda moglie, con la naturale, elegante disinvoltura e la solida personalità di chi garantisce tale intensità espressiva senza aver bisogno di enfatizzare i toni e cedere al facile effetto” e a Stepan Polishchuk “perché nel contesto assurdo e surreale della Cantatrice calva interpreta la parte del Sig. Martin con una spiccata libertà creativa e un’avvincente esplosione di fisicità, che non contraddice ma anzi, arricchisce, la struttura rigorosa, soppesata al millesimo, della messinscena di Pier Luigi Pizzi”.

Intanto, al Teatro Nuovo di Spoleto è in programma oggi alle 17 l’ultima replica dell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti.

La tournée regionale

La prossima settimana lo spettacolo andrà poi in tournée nei principali teatri umbri: lunedì 21 settembre alle ore 20.30 al Teatro Lyrick di Assisi, mercoledì 23 settembre alle ore 20.30 al Teatro Morlacchi di Perugia e giovedì 24 settembre alle ore 20.30 e venerdì 25 settembre alle ore 18.00 al Teatro degli Illuminati di Città di Castello. La tournée si concluderà al Teatro Comunale di Todi con l’opera Dido and Æneas di Henry Purcell domenica 27 settembre alle ore 17.00 e lunedì 28 settembre alle ore 20.30.

La Stagione lirica sperimentale

La Stagione lirica sperimentale 2026 è stata insignita della TARGA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ed è resa possibile grazie a Ministero della Cultura; Regione Umbria; Assemblea Legislativa dell’Umbria; Comune di Spoleto; Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto; Banco Desio; Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini; Coo.Be.C.; INGI Energia; Meccanotecnica Umbra; Monini.

La stagione gode del patrocinio di: Assemblea Legislativa dell’Umbria; Provincia di Perugia; Comuni di Assisi, Città di Castello, Perugia, Spoleto e Todi; Camera di Commercio dell’Umbria; Rai Umbria. Media Partner: Rai Radio 3.