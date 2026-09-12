Ha debuttato giovedì il Cortile di Francesco 2026, dal claim Una bella notizia, che ieri ha tra l’altro visto il dialogo su “Francesco d’Assisi e Tonino Bello, profeti di pace”, sul pacifismo evangelico radicale di questi due profeti, distanti cronologicamente ma vicini nella sensibilità e visione; con la partecipazione di fra Marco Moroni, Giancarlo Piccinni (Presidente della Fondazione ‘Don Tonino Bello’), l’europarlamentare Marco Tarquinio e il vescovo mons. Felice Accrocca, per la moderazione del giornalista Matteo Caione.

Tra i principali prossimi eventi di questa dodicesima edizione, oggi (sabato 12, ndr) è in programma il dialogo tra Valerio De Cesaris, Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, e fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, dal titolo “Pensare Francesco”, sulla storia e l’attualità dell’impatto sociale e politico della figura di san Francesco in Italia; la presentazione del Patto del Mediterraneo- promosso dal Parlamento europeo - da parte dell’onorevole Nicola Zingaretti, in dialogo con Claudio Sebastiani, responsabile della sede regionale umbra di ANSA.



Domani in collaborazione con il festival Suoni Controvento e Rai Umbria - la tavola rotonda “Ripartiamo dai territori. Sacro e profano” con Giovanni Parapini, direttore di Rai Umbria, e Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri; e a sera il concerto del Maestro Giovanni Allevi, sul prato della Piazza superiore. I biglietti sono acquistabili su Ticketitalia.