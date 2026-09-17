Spoleto da oggi si appresta a ricevere il 36mo Raduno nazionale dell’Associazione Granatieri di Sardegna, nel 367mo anniversario dalla fondazione dello storico Corpo che proprio nella città del Festival ha di stanza il 2° Reggimento. Una tre giorni ricca di eventi che avranno inizio venerdì 18 settembre per concludersi domenica 20 con la sfilata dei militari per alcune vie a ridosso delle mura urbiche.

Ma andiamo con ordine su questi eventi, tutti a ingresso gratuito.

Si comincia domani, venerdì pomeriggio alle 17,30, al Caio Melisso (prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0743218620 o scrivendo a front.iat@comune.spoleto.pg.it) con l’emozionante concerto della Banda musicale dei Granatieri di Sardegna diretta dal Maestro Placidino Costa. Dopo Il canto degli italiani di Goffredo Mameli, seguiranno brani di Rossini (Willian Tell March), Giuseppe Verdi (Va pensiero), Giacomo Puccini (Nessun dorma) fino al più recente Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone. A questa sera, mentre le prove musicali della Banda riecheggiano dalla Caserma di Via Cerquiglia in tutto il centro storico, al Caio Melisso sono ancora disponibili, per quanto risulta a Tuttoggi, una settantina di posti.

Ma il momento clou della kermesse è fissato per le 18 in Piazza Duomo (ingresso gratuito con posti a sedere fino a esaurimento; lo spettacolo può essere ammirato anche dalla scalinata) quando, dopo l’Alzabandiera solenne, andrà in scena il Carosello storico dei Granatieri, tra i più rari e suggestivi spettacoli di tutte le Forze Armate. Si tratta di una dimostrazione in cui i reparti dei Granatieri di Sardegna eseguono manovre rievocando le origini e la storia del Corpo, indossando le antiche divise dal 1700 al 1900.

Una curiosità: nella memoria degli spoletini è ancora vivo il ricordo del Carosello, di cui proprio quest’anno cade il trentennale (era il 1 luglio 1996), quando il 2° Reggimento Granatieri di Sardegna, guidato dall’allora giovane colonnello Ernesto Bonelli, fece il suo Carosello in Piazza Duomo (presente l’allora sindaco Sandro Laureti e i Vertici dell’Esercito Italiano) per proseguire lungo le vie del centro fino a raggiungere la caserma Garibaldi.

Dopo alterne vicende, con la struttura divenuta Battaglione (il “Cengio”), nel 2017, grazie all’impegno del compianto Sindaco Fabrizio Cardarelli che appena due estati prima aveva conquistato i Vertici della Difesa per riportare in città il glorioso Reggimento, alla Garibaldi tornò la Bandiera di guerra, propedeutica alla ricostituzione del 2° Reggimento. Avvenuta nel settembre 2022 - leggi qui - anche se proprio il fautore di quella avventura, Cardarelli, non poté vederlo (sugli spalti c’erano però la moglie Emanuela e la figlia Giulia).

Il Programma del Raduno vede ancora una manifestazione riservata alla cittadinanza per domenica mattina, 20 settembre. Dopo l’Adunata, i militari dei Granatieri di Sardegna sfileranno dalle ore 11 per via Cerquiglia, viale Trento e Trieste per far rientro alla Garibaldi con l’Ammainabandiera fissato per le ore 12.

Una tre giorni per conoscere non solo più da vicino la storia di questa Arma dell’Esercito Italiano ma per testimoniare l’affetto della città nei confronti dei militari che, negli ultimi anni, tanto si sono spesi anche per l’Umbria: dagli interventi in favore delle popolazioni umbre colpite dai terremoti del 1997 e del 2016, alla Operazione “Strade sicure” per proteggere i centri più importanti e sensibili delle province di Perugia e Terni.

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