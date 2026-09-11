Si è svolta giovedì 10 settembre a Terni l’inaugurazione di “Accendiamo Campus 23”, la nuova residenza universitaria per studenti fuorisede realizzata da Laboratorio I.D.E.A. – Impresa Sociale ETS negli immobili di via Tre Monumenti 22, nel cuore della città.

Il progetto è stato finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 4 Componente 1, Investimento 5 “Fondo Student Housing” (NextGenerationEU), e ha ricevuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che ha contribuito con 50.000 euro per l’acquisto di arredi e attrezzature. Campus23 nasce dalla trasformazione di un immobile di proprietà dell’associazione in una residenza da 23 posti letto, di cui 7 messi a disposizione dell’ADISU Umbria, l’Agenzia regionale per il diritto allo studio universitario.

L’iniziativa si inserisce nella strategia condivisa tra Comune di Terni e Università degli Studi di Perugia per fare di Terni una città sempre più universitaria, che negli ultimi anni ha visto l’istituzione di un nuovo dipartimento con corsi di laurea legati all’intelligenza artificiale, la nascita della nuova sede della facoltà di Economia nel Centro Multimediale e la realizzazione del Campus Musicale del Conservatorio “Giulio Briccialdi”. La destinazione dell’immobile a studentato è stata condivisa con il Comune di Terni, che ha sottoscritto una convenzione per vincolarne l’uso per 12 anni, e con l’ADISU, che dopo un sopralluogo ha incoraggiato la presentazione della richiesta di finanziamento a Cassa Depositi e Prestiti.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. “È doveroso ringraziare tutti coloro che, malgrado il tempo avverso, sono intervenuti per condividere con noi l’inizio di questo nuovo servizio messo a disposizione della nostra città e dell’Università di Perugia”, ha dichiarato il presidente di Laboratorio I.D.E.A., Francesco Venturini, nel suo intervento di apertura.