Abbonati

Ricerca nel Sito

Eventi in Umbria
15 settembre 2026
4 min di lettura
Claudio Bianchini

Quintana della Rivincita 2026: le Pagelle di Giostra di Paolo Margasini

Scopri le valutazioni di Paolo Margasini sulla Quintana 2026, con Luca Innocenzi al top. Analisi dettagliata dei cavalieri e delle loro prestazioni.

Quintana della Rivincita 2026: le Pagelle di Giostra di Paolo Margasini

Dieci e lode al plurivittorioso Luca Innocenzi che conquista il suo quindicesimo Palio nel corruscar del vespro settembrino della Quintana dell'Ottantennale, due insufficienze gravi e un dieci alla carriera. Questo - e molto altro ancora - nelle attesissime Pagelle di Giostra dell'esperto tecnico quintanaro Paolo Margasini, in esclusiva per Tuttoggi.info.

1° Rione Cassero

Luca Innocenzi = 10 e lode e giù il cappello...
​Ovviamente non c'è più nulla da dire.
Per fare le pulci alla sua giornata e trovare l'unico difetto visibile, bisogna andare a pescare l'entrata nella curva a destra, dopo il primo anello della seconda tornata: l'unica piccola correzione che ha dovuto fare è allargare un po'.
Il resto della prestazione è stato semplicemente perfetto.

2° Rione Contrastanga

Marco Diafaldi = 8.5
​Un voto alto, che non premia soltanto la giostra di ieri — di cui si è apprezzata soprattutto la prima tornata, mentre le altre due hanno richiesto troppe correzioni e un cavallo in mano — ma guarda all'intera stagione.
Aver portato a termine tre giostre su tre in stagione, utilizzando ogni volta cavalli diversi, vale davvero un grande bravo a Marco.

3° Rione Pugilli

Tommaso Suadoni = 7
Un bel sette pieno, per la capacità di reattività: dopo due quintane veramente sfortunate, è riuscito a portare a termine la gara con determinazione.
Tutto fa credere che questo ragazzo abbia ottimi margini di miglioramento.
Merita un plauso anche per come si esprime durante le interviste.

4° Rione Ammanniti

Mattia Zannori = 6.5
Ha portato a termine una buona Quintana, tenendo le giuste traiettorie e prendendo tutti gli anelli.
Purtroppo a mancare ieri è stata la performance di Franceschina, da cui tutti si attendevano qualcosa in più.
Questo non è bastato però per entrare sul podio o lottare concretamente per la vittoria.

​5° Rione La Mora

Alberto Rauco = 6
Un sei pieno guadagnato per aver portato comunque a termine la giostra.
È stata una prova condizionata da troppe correzioni e improvvisazioni in pista.
A sua discolpa va detto che ha dovuto spesso cambiare cavallo: la cavalla con cui aveva fatto registrare grandi prestazioni a maggio non c'è più, rendendolo vittima di un notevole colpo di sfortuna.

6° Rione Spada

Daniele Scarponi = 10 (alla carriera)
​Voto dieci per essere saltato in sella all'improvviso, senza prove per un intero anno. Voto dieci per le sue parole a fine gara, ricche di di ringraziamenti per tutti i rioni e i personaggi anche per quelli che nel corso della carriera, c'erano stati attriti.
Una conclusione splendida da parte di un cavaliere tradizionalmente timido e refrattario ai microfoni, ma che ieri è stato straordinario sia in campo che nelle dichiarazioni.

7° Rione Croce Bianca

Lorenzo Melosso = 3
Tre come il numero delle gare sbagliate quest'anno.
È vero che ieri ha disputato una giostra notevole con tre tornate a 53, risultando l'unico a mettere un po' di pressione a Innocenzi.
Tuttavia, il regolamento di Foligno sa essere spietato. Lorenzo resta uno dei cavalieri più forti d'Italia — fresco vincitore a Servigliano — avrà tutto il tempo per rifarsi, ma la sua stagione a Foligno è stata davvero orribile.

​8° Rione Morlupo

Nicolas Lionetti = 7
Un sette meritato per quanto fatto vedere nelle due giostre passate e fino alla seconda tornata oggi, comunque portata a termine.
Resta un cavaliere bravissimo, anche se per primeggiare a Foligno con grandi prestazioni avrebbe bisogno di cilindrate maggiori.
Il suo cavallo ha offerto una prima tornata generosa, ma per la pista di Foligno non basta.

9° Rione Badia

Davide Di Marti = 4
Un'altra giostra da dimenticare.
I problemi legati alla regolarità delle tornate sono i nodi centrali su cui lavorare per riuscire ad arrivare in fondo alle tre tornate su un tracciato come quello di Foligno.
La precisione e la linearità dei cavalli costituiscono l'obiettivo primario per il futuro.

10° Rione Giotti

Lorenzo Savini = 3.5
Lorenzo Savini l'obbiettivo doveva essere "fare nove", puntare alla finale dopo le quintane precedenti. Invece si è visto sul rettilineo spingere al massimo alla ricerca di qualcosa che non serviva, finendo per scivolare, perdere le redini, uscire quasi di pista e combinare quanto visto. Una condotta di gara evitabile secondo il mio punto di vista

Tag

Foligno

Parole chiave

Quintana 2026 Luca Innocenzi Paolo Margasini Pagelle Giostra Eventi Umbria

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus