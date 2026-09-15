Dieci e lode al plurivittorioso Luca Innocenzi che conquista il suo quindicesimo Palio nel corruscar del vespro settembrino della Quintana dell'Ottantennale, due insufficienze gravi e un dieci alla carriera. Questo - e molto altro ancora - nelle attesissime Pagelle di Giostra dell'esperto tecnico quintanaro Paolo Margasini, in esclusiva per Tuttoggi.info.

1° Rione Cassero

Luca Innocenzi = 10 e lode e giù il cappello...

​Ovviamente non c'è più nulla da dire.

Per fare le pulci alla sua giornata e trovare l'unico difetto visibile, bisogna andare a pescare l'entrata nella curva a destra, dopo il primo anello della seconda tornata: l'unica piccola correzione che ha dovuto fare è allargare un po'.

Il resto della prestazione è stato semplicemente perfetto.

​2° Rione Contrastanga

Marco Diafaldi = 8.5

​Un voto alto, che non premia soltanto la giostra di ieri — di cui si è apprezzata soprattutto la prima tornata, mentre le altre due hanno richiesto troppe correzioni e un cavallo in mano — ma guarda all'intera stagione.

Aver portato a termine tre giostre su tre in stagione, utilizzando ogni volta cavalli diversi, vale davvero un grande bravo a Marco.

​3° Rione Pugilli

Tommaso Suadoni = 7

Un bel sette pieno, per la capacità di reattività: dopo due quintane veramente sfortunate, è riuscito a portare a termine la gara con determinazione.

Tutto fa credere che questo ragazzo abbia ottimi margini di miglioramento.

Merita un plauso anche per come si esprime durante le interviste.

​4° Rione Ammanniti

Mattia Zannori = 6.5

Ha portato a termine una buona Quintana, tenendo le giuste traiettorie e prendendo tutti gli anelli.

Purtroppo a mancare ieri è stata la performance di Franceschina, da cui tutti si attendevano qualcosa in più.

Questo non è bastato però per entrare sul podio o lottare concretamente per la vittoria.

​5° Rione La Mora

Alberto Rauco = 6

Un sei pieno guadagnato per aver portato comunque a termine la giostra.

È stata una prova condizionata da troppe correzioni e improvvisazioni in pista.

A sua discolpa va detto che ha dovuto spesso cambiare cavallo: la cavalla con cui aveva fatto registrare grandi prestazioni a maggio non c'è più, rendendolo vittima di un notevole colpo di sfortuna.

​6° Rione Spada

Daniele Scarponi = 10 (alla carriera)

​Voto dieci per essere saltato in sella all'improvviso, senza prove per un intero anno. Voto dieci per le sue parole a fine gara, ricche di di ringraziamenti per tutti i rioni e i personaggi anche per quelli che nel corso della carriera, c'erano stati attriti.

Una conclusione splendida da parte di un cavaliere tradizionalmente timido e refrattario ai microfoni, ma che ieri è stato straordinario sia in campo che nelle dichiarazioni.

​7° Rione Croce Bianca

Lorenzo Melosso = 3

Tre come il numero delle gare sbagliate quest'anno.

È vero che ieri ha disputato una giostra notevole con tre tornate a 53, risultando l'unico a mettere un po' di pressione a Innocenzi.

Tuttavia, il regolamento di Foligno sa essere spietato. Lorenzo resta uno dei cavalieri più forti d'Italia — fresco vincitore a Servigliano — avrà tutto il tempo per rifarsi, ma la sua stagione a Foligno è stata davvero orribile.

​8° Rione Morlupo

Nicolas Lionetti = 7

Un sette meritato per quanto fatto vedere nelle due giostre passate e fino alla seconda tornata oggi, comunque portata a termine.

Resta un cavaliere bravissimo, anche se per primeggiare a Foligno con grandi prestazioni avrebbe bisogno di cilindrate maggiori.

Il suo cavallo ha offerto una prima tornata generosa, ma per la pista di Foligno non basta.

​9° Rione Badia

Davide Di Marti = 4

Un'altra giostra da dimenticare.

I problemi legati alla regolarità delle tornate sono i nodi centrali su cui lavorare per riuscire ad arrivare in fondo alle tre tornate su un tracciato come quello di Foligno.

La precisione e la linearità dei cavalli costituiscono l'obiettivo primario per il futuro.

​10° Rione Giotti

Lorenzo Savini = 3.5

Lorenzo Savini l'obbiettivo doveva essere "fare nove", puntare alla finale dopo le quintane precedenti. Invece si è visto sul rettilineo spingere al massimo alla ricerca di qualcosa che non serviva, finendo per scivolare, perdere le redini, uscire quasi di pista e combinare quanto visto. Una condotta di gara evitabile secondo il mio punto di vista