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20 settembre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

A Bastia Umbra partito il Palio de San Michele 2026: il programma

Scopri il Palio di San Michele 2026 a Bastia Umbra: sfilate, giochi e tradizioni.

A Bastia Umbra partito il Palio de San Michele 2026: il programma

A Bastia Umbra su il sipario per l’edizione 2026 del Palio di San Michele che è partito ieri (19 settembre, ndr) con l’apertura delle taverne rionali - da sempre uno dei luoghi nei quali la manifestazione mostra il suo volto più autentico e conviviale - e, alle ore 21:30, la tradizionale Cerimonia di apertura con la Benedizione degli Stendardi e dei Mantelli.

Poi Piazza Mazzini tornerà a trasformarsi nel grande palcoscenico delle Sfilate, la prova che più di ogni altra esprime la capacità dei Rioni di costruire, raccontare e mettere in scena mondi ogni volta diversi. Ad aprire la sfida, domenica 20, sarà il Rione Sant’Angelo con Il coraggio di ricordare; lunedì 21 toccherà al Rione Moncioveta con Errore di stampa, martedì 22 sarà la volta del Rione Portella con DiCarta, mentre mercoledì 23 settembre il ciclo delle Sfilate sarà chiuso dal Rione San Rocco con Commedia in tre atti. Archiviata la settimana delle Sfilate, la competizione tornerà protagonista sabato 26 settembre con i Giochi in Piazza tra i Rioni: tiro alla fune, corsa con i sacchi, tandem e albero della cuccagna metteranno nuovamente di fronte i quattro colori in una delle serate più coinvolgenti e partecipate della manifestazione. Domenica 27 toccherà alla 34ª edizione del Minipalio con protagonisti i giovani; lunedì 28 dopo la Veglia della Lizza nelle chiese rionali e l’apertura delle taverne, alle ore 22:30 sarà il momento della Lizza, dopo la quale ci sarà la proclamazione del vincitore. Per tutta la durata del Palio, la vita delle taverne proseguirà anche attraverso serate, spettacoli e appuntamenti organizzati dai quattro Rioni, occasioni per ritrovarsi e vivere la festa anche oltre gli eventi in Piazza Mazzini. Dal 21 al 24 settembre tornerà inoltre “4 ristoranti in taverna”, iniziativa a cura della Pro Loco di Bastia Umbra.

 

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Bastia Umbra

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