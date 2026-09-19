Dopo le truffe dei finti carabinieri e avvocati, che hanno colpito numerosi anziani anche in Umbria negli ultimi anni, permettendo ai malviventi di rubare spesso cospicue somme di denaro, preziosi e gioielli, ora “spopola” quella che del finto finanziere. Ma gli ultimi due casi a Perugia hanno portato i veri rappresentanti delle forze dell’ordine a mettere le manette ai polsi a due diverse persone. Dopo l’arresto di una donna di appena 19 anni - grazie alla scaltrezza di un minorenne - ora ad essere arrestato è stato un uomo di 54 anni.

Tutto è iniziato quando una donna di Perugia è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per un appartenente alla Guardia di finanza: ha tentato di farle credere che l’auto del marito era stata utilizzata per commettere una rapina in una gioielleria. Con tale pretesto, la donna era stata invitata a consegnare tutti i gioielli in suo possesso ad un uomo che in seguito si sarebbe presentato presso la sua abitazione per verificare se i preziosi corrispondessero a quelli sottratti nel corso della presunta rapina.

La donna, però, ha informato la nipote che, sospettando si trattasse di una truffa, ha subito chiesto aiuto alla Polizia di Stato. A quel punto, gli agenti delle Volanti si sono recati presso l’abitazione della vittima dove, nascosti in una posizione favorevole vicino all’ingresso, hanno atteso l’arrivo del finto finanziere e la consegna dei monili d’oro da parte dalla donna. A quel punto l’uomo - risultato essere classe 1972, gravato da precedenti di polizia - è stato bloccato e portato in Questura. Al termine degli atti di rito, il 54enne è stato arrestato per il reato di tentata truffa aggravata e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima. La refurtiva, interamente recuperata, è stata restituita ai legittimi proprietari.

Nei confronti dell’uomo il Questore ha anche avviato la procedura amministrativa finalizzata all’adozione della misura di prevenzione dell’allontanamento con divieto di ritorno nel Comune di Perugia.