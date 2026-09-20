Era stato arrestato appena due giorni prima per spaccio e, nonostante l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, ha continuato a spacciare. Per questo un 24enne è stato nuovamente arrestato, a Foligno, dai carabinieri della sezione Radiomobile.

L’operazione è scattata lungo la strada statale Flaminia: i militari dell’Arma hanno notato il giovane, che avevano appunto arrestato due giorni prima, mentre nascondeva un involucro nella boscaglia accanto alla carreggiata. Si trattava – è stato poi appurato – di un calzino con all’interno 7 dosi di cocaina (14 grammi in tutto), oltre a 750 euro.

La successiva perquisizione personale e veicolare, condotta sull'autovettura a noleggio in uso al 24enne, ha permesso di rinvenire un secondo calzino contenente altre 13 dosi della stessa sostanza, del peso di circa 8 grammi.

Nel corso degli accertamenti sul posto, il fermato ha dichiarato ai militari di aver ingerito un ulteriore involucro di cocaina, al fine di eludere le verifiche. I Carabinieri lo hanno pertanto accompagnato immediatamente presso il locale Ospedale per le necessarie cure e gli approfondimenti sanitari del caso. Al termine degli accertamenti medici, l'arrestato, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, è stato condotto presso la camera di sicurezza della locale stazione carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida.

L'arresto è stato poi convalidato dal Tribunale di Spoleto, che ha disposto nei confronti del giovane l'applicazione della misura coercitiva del divieto di dimora nella regione Umbria, con ordine di immediato allontanamento.