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20 settembre 2026
2 min di lettura
Sara Fratepietro

Arrestato 2 giorni prima, beccato a spacciare: scatta divieto di dimora

Fermato con 20 dosi di cocaina, ha dichiarato di aver ingerito un altro involucro di droga per scampare ai controlli. Disposto divieto di dimora in Umbria

Arrestato 2 giorni prima, beccato a spacciare: scatta divieto di dimora

Era stato arrestato appena due giorni prima per spaccio e, nonostante l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, ha continuato a spacciare. Per questo un 24enne è stato nuovamente arrestato, a Foligno, dai carabinieri della sezione Radiomobile.

L’operazione è scattata lungo la strada statale Flaminia: i militari dell’Arma hanno notato il giovane, che avevano appunto arrestato due giorni prima, mentre nascondeva un involucro nella boscaglia accanto alla carreggiata. Si trattava – è stato poi appurato – di un calzino con all’interno  7 dosi di cocaina (14 grammi in tutto), oltre a 750 euro.

La successiva perquisizione personale e veicolare, condotta sull'autovettura a noleggio in uso al 24enne, ha permesso di rinvenire un secondo calzino contenente altre 13 dosi della stessa sostanza, del peso di circa 8 grammi.

Nel corso degli accertamenti sul posto, il fermato ha dichiarato ai militari di aver ingerito un ulteriore involucro di cocaina, al fine di eludere le verifiche. I Carabinieri lo hanno pertanto accompagnato immediatamente presso il locale Ospedale per le necessarie cure e gli approfondimenti sanitari del caso. Al termine degli accertamenti medici, l'arrestato, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto, è stato condotto presso la camera di sicurezza della locale stazione carabinieri, in attesa dell’udienza di convalida.

L'arresto è stato poi convalidato dal Tribunale di Spoleto, che ha disposto nei confronti del giovane l'applicazione della misura coercitiva del divieto di dimora nella regione Umbria, con ordine di immediato allontanamento.

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Foligno

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