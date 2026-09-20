Sette persone, tra cui un minorenne, provenienti da fuori regione, sono state arrestate dalla polizia mentre rubavano rame dalla linea ferroviaria nella zona di Perugia. Un’attività portata a segno anche con l’ausilio di un drone per sgominare le bande che ultimamente hanno messo a segno vari furti di rame lungo l’intera linea ferroviaria, con gravi danni economici all’infrastruttura, gravi ritardi nella circolazione dei treni ed ingenti spese di ripristino.

L’operazione è scattata venerdì sera a San Martino in Campo, a seguito di mirati servizi info-investigativi coordinati dal Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo. I servizi di pattugliamento nella zona si sono avvalsi – nelle zone più impervie – di un drone di Ferrovie dello Stato. Con il personale del Compartimento e del Posti Polfer dell’Umbria (in particolar modo del Posto Polfer di Perugia) che ha individuato due autovetture ed i loro occupanti intenti ad asportare materiale pregiato, in particolare rame, dalla linea ferroviaria. Gli operatori della polizia ferroviaria hanno quindi avvicinato i 7 ladri, che alla vista dei poliziotti hanno cercato di scappare.

E’ dunque iniziato un rocambolesco inseguimento che ha consentito di prendere la banda. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di diversi utensili utilizzati verosimilmente tagliare e stoccare il rame, successivamente recuperato e sottoposto a sequestro unitamente ai veicoli utilizzati.

Al termine delle attività di rito, i 7 soggetti sono stati tratti in arresto e trattenuti fino all’udienza di convalida di sabato mattina davanti al gip: per i maggiorenni si sono aperte le porte del carcere di Capanne, mentre il minorenne è stato accompagnato presso il Carcere minorile di Firenze, in attesa dell’udienza di convalida.