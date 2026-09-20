Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
20 settembre 2026
2 min di lettura
Sara Fratepietro

Beccati a rubare rame lungo la ferrovia, 7 arresti grazie al drone

Sette arresti per furto di rame lungo la ferrovia in Umbria. Operazione con drone e inseguimento rocambolesco dopo i controlli della polizia ferroviaria

Beccati a rubare rame lungo la ferrovia, 7 arresti grazie al drone

Sette persone, tra cui un minorenne, provenienti da fuori regione, sono state arrestate dalla polizia mentre rubavano rame dalla linea ferroviaria nella zona di Perugia. Un’attività portata a segno anche con l’ausilio di un drone per sgominare le bande che ultimamente hanno messo a segno vari furti di rame lungo l’intera linea ferroviaria, con gravi danni economici all’infrastruttura, gravi ritardi nella circolazione dei treni ed ingenti spese di ripristino.

L’operazione è scattata venerdì sera a San Martino in Campo, a seguito di mirati servizi info-investigativi coordinati dal Compartimento Polizia Ferroviaria Marche Umbria e Abruzzo. I servizi di pattugliamento nella zona si sono avvalsi – nelle zone più impervie – di un drone di Ferrovie dello Stato. Con il personale del Compartimento e del Posti Polfer dell’Umbria (in particolar modo del Posto Polfer di Perugia) che ha individuato due autovetture ed i loro occupanti intenti ad asportare materiale pregiato, in particolare rame, dalla linea ferroviaria. Gli operatori della polizia ferroviaria hanno quindi avvicinato i 7 ladri, che alla vista dei poliziotti hanno cercato di scappare.

E’ dunque iniziato un rocambolesco inseguimento che ha consentito di prendere la banda. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di diversi utensili utilizzati verosimilmente tagliare e stoccare il rame, successivamente recuperato e sottoposto a sequestro unitamente ai veicoli utilizzati.

Al termine delle attività di rito, i 7 soggetti sono stati tratti in arresto e trattenuti fino all’udienza di convalida di sabato mattina davanti al gip: per i maggiorenni si sono aperte le porte del carcere di Capanne, mentre il minorenne è stato accompagnato presso il Carcere minorile di Firenze, in attesa dell’udienza di convalida.

Tag

Perugia Umbria

Parole chiave

furto rame arresti Umbria drone polizia ferrovia Polfer Perugia

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus