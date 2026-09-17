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17 settembre 2026
2 min di lettura
Sara Fratepietro

"L'auto di tuo padre usata per una rapina", minorenne fa arrestare 19enne

"L'auto di tuo padre usata per una rapina": tentata truffa da falso finanziere ai danni di un minorenne di Perugia che fa arrestare una donna di 19 anni.

"L'auto di tuo padre usata per una rapina", minorenne fa arrestare 19enne

Le truffe di sedicenti appartenenti alle forze dell'ordine non colpiscono più solo gli anziani. Ora nel mirino dei truffatori finiscono anche giovanissimi, come è accaduto in questi giorni a Perugia. Ma l’adolescente che era stato preso di mira è stato scaltro e ha permesso di far arrestare una dei truffatori, una giovane di 19 anni (con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio), ora accusata di truffa in concorso ai danni di un minorenne.

Tutto è iniziato quando il ragazzo, appunto un minorenne perugino, è stato contattato telefonicamente da un uomo che, spacciatosi per appartenente alla Guardia di Finanza, ha tentato di fargli credere che l’auto del padre fosse stata utilizzata per commettere una rapina. Con tale pretesto, il giovane era stato invitato a consegnare tutti i gioielli in suo possesso ad una donna che in seguito si sarebbe presentata nei pressi della sua abitazione per verificare se i preziosi corrispondessero a quelli sottratti nel corso della presunta rapina.

Il ragazzo ha capito subito che qualcosa non quadrava e temendo una truffa, come effettivamente era, ha mandato un messaggio al padre raccontandogli quanto stava succedendo. Quest’ultimo ha prontamente informato la polizia di Stato, con il personale della Squadra Mobile che si è subito recato a casa della famiglia. Gli agenti, dopo aver preso contatto con il giovane, hanno atteso che quest’ultimo venisse avvicinato, nel luogo in cui gli era stato dato appuntamento, dalla donna che è stata quindi immediatamente bloccata e accompagnata in Questura.

Terminati gli atti di rito, la 19enne è stata arrestata per il reato di truffa in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuta nelle camere di sicurezza, in attesa del processo per direttissima.

La refurtiva, interamente recuperata, è stata subito restituita ai legittimi proprietari.

Nei confronti della donna il Questore ha anche avviato la procedura amministrativa finalizzata all’adozione della misura di prevenzione dell’allontanamento con divieto di ritorno nel Comune di Perugia.

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Perugia

Parole chiave

truffa Perugia minorenne arresto polizia rapina auto forze dell'ordine

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