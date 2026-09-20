Spaccio di hashish, in manette 23enne

Un giovane di 23 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Perugia, con l’ausilio del personale della Sezione Radiomobile. L'operazione è stata condotta nell'ambito di un predisposto servizio di contrasto allo spaccio eseguito a Ponte della Pietra: i militari dell’Arma hanno fermato il ragazzo dopo che aveva venduto una dose di hashish, del peso di circa 10 grammi, a un 32enne.

La successiva perquisizione personale e domiciliare nei confronti del 23enne ha consentito il rinvenimento e sequestro di altri 5 involucri termosaldati contenenti complessivamente 42 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale idoneo al confezionamento delle dosi nonché la somma contante di 470 euro. Per lui è quindi scattato l’arresto, in regime di domiciliari in attesa del processo per direttissima. Il gip, nel convalidare l’arresto, ha disposto quindi per il giovane l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.