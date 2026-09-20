Controlli e azioni delle forze dell’ordine a Terni e nel territorio della provincia contro lo spaccio di droga, ma anche per garantire una maggiore sicurezza.

Le ultime azioni, in ordine di tempo, sono state quelle nell’ambito del servizio interforze “movida sicura” attuato ieri sera (19 settembre) nella città dell’acciaio.

Movida sicura, i controlli

Nel corso dell’attività sono state identificate 40 persone, di cui 15 con precedenti di polizia. I Carabinieri hanno inoltre individuato due giovani in possesso, rispettivamente, di cocaina e hashish, procedendo alle previste contestazioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. La Polizia Locale ha elevato due sanzioni per violazioni al Codice della strada: una per un monopattino senza assicurazione e l’altra per guida pericolosa, mentre la Guardia di Finanza ha individuato un cittadino straniero privo di documenti di identità, successivamente accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.

Nell’ambito della più ampia attività di contrasto all’immigrazione irregolare, infine, un cittadino straniero di 24 anni, risultato non in regola con le norme sul soggiorno nel territorio nazionale, è stato accompagnato presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri (CPR), dove è stato trattenuto in vista dell’esecuzione del provvedimento di espulsione.

Sette misure di prevenzione emesse dal questore

I controlli di sabato sera si inseriscono in un’attività straordinaria disposta dal questore di Terni, Michele Abenante, all’esito della quale quest’ultimo ha adottato 7 misure di prevenzione. Nello specifico, si tratta di 3 fogli di via obbligatori con divieto di ritorno, 2 avvisi orali, 1 ammonimento e 1 divieto di accesso alle aree urbane (Dacur).

Il primo foglio di via è stato emesso nei confronti di un cittadino albanese, residente in provincia di Roma, segnalato dalla Squadra Volante della Questura di Terni dopo essere stato trovato in possesso di cocaina già suddivisa in dosi, ritenuta destinata allo spaccio. All’uomo è stato vietato il ritorno nel Comune di Terni.

Gli altri due provvedimenti sono stati adottati su proposta della Compagnia Carabinieri di Amelia. Il primo nei confronti di un cittadino marocchino residente nel Perugino, arrestato dai Carabinieri di Montecchio dopo essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e aver opposto resistenza ai militari dell’Arma: nei suoi confronti è stato disposto il divieto di ritorno nel Comune di Montecchio. Il secondo riguarda un cittadino tunisino residente nel Viterbese che, in stato di ebbrezza, si era reso protagonista di una violenta lite nel centro di Attigliano, Comune nel quale gli è stato vietato di fare ritorno.

Sono stati inoltre emessi due avvisi orali. Il primo nei confronti di un soggetto residente a Terni, già gravato da precedenti e più volte arrestato per condotte di maltrattamenti in famiglia e per la violazione del provvedimento di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il secondo, su segnalazione del Gruppo della Guardia di Finanza di Terni, nei confronti di una persona trovata in possesso di sostanza stupefacente durante i servizi di ordine pubblico predisposti dalla Questura in occasione del Vault Festival.

Il Questore ha altresì adottato un ammonimento nei confronti di un giovane per le condotte vessatorie e persecutorie poste in essere nei confronti dell’ex fidanzata.

Un divieto di accesso alle aree urbane (DACUR) è stato invece emesso nei confronti di un cittadino egiziano arrestato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura, dopo essere stato trovato in possesso di cocaina e hashish.