Una festa non solo per l’Italia, ma anche per il mondo: e per questo da Assisi parte l’appello a far suonare a festa le campane alle 23.59 della notte tra il 3 e il 4 ottobre, lo stesso orario in cui suoneranno a festa quelle della Basilica di san Francesco. Il tutto avverrà al termine del Cammino con san Francesco con partenza a piedi da santa Maria degli Angeli alle 20.30, per poi arrivare a San Damiano, Santa Chiara e Piazza del Comune, per concludersi nella Basilica assisana dove a mezzanotte sarà celebrata messa, nella chiesa inferiore, presieduta dal cardinale Ángel Fernandez Artime, legato pontificio per le Basiliche Papali di Assisi. La celebrazione sarà trasmessa all’esterno della Basilica sui maxischermi in piazza inferiore e superiore.

Dopo la messa di mezzanotte, i fedeli potranno accedere alla cripta della tomba di san Francesco per un omaggio al Santo. Il 4 ottobre l’ingresso nella cripta per la visita alla Tomba è garantito - nei limiti dei posti disponibili - dalle 6.00 del mattino alle 18.30. Le sante messe nella chiesa inferiore durante la giornata del 4 ottobre sono a ingresso libero, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Le celebrazioni in chiesa inferiore si svolgeranno nei seguenti orari: 6; 7; 8; 9.30; 11 (in inglese); 13; 17; 18.30. La celebrazione solenne delle 9.45 con l’offerta dell’olio e l'accensione della Lampada votiva dei Comuni d’Italia da parte del sindaco di Assisi Valter Stoppini alla presenza del Capo dello Stato, sarà trasmessa in diretta da RAI1 e sarà in onda anche nelle televisioni di alcuni Paesi europei che hanno fatto richiesta del segnale.

Dopo la messa ci sarà il discorso del custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni, a nome della Famiglia francescana e della comunità ecclesiale di Assisi, e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e nel pomeriggio la celebrazione dei Secondi Vespri solenni e processione seguita dalla processione dalla chiesa inferiore al sagrato di quella superiore, presieduta da monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi - Nocera Umbra - Gualdo Tadino e di Foligno. Durante la celebrazione, ci sarà la distribuzione dei rami di ulivo come segno di pace, la benedizione dell’Italia e del mondo dal Cupolino della Basilica. Al termine il canto del Cantico delle Creature - musicato da padre Domenico Stella, OFMConv - nel sagrato della chiesa superiore, eseguito dalla Cappella Musicale della Basilica Papale di san Francesco in Assisi diretta dal maestro fra Peter Hrdy. I frati conventuali offriranno inoltre un ricco programma di celebrazioni, approfondimenti e momenti di preghiera in diretta streaming con fra Riccardo Giacon, affiancato da fra Nico Melato, e dal giornalista Daniele Morini.

Intanto il 30 settembre si è fatto il punto anche sull’articolato dispositivo di sicurezza messo in campo, frutto di un’accurata pianificazione, che verrà attuato dalle diverse componenti operative, con il costante monitoraggio effettuato nell’ambito del Centro Operativo Avanzato (COA) istituito con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile e coordinato da questa Prefettura, che resterà attivo durante lo svolgimento degli eventi religiosi. In particolare, la sicurezza sarà garantita dalle Forze di Polizia con la collaborazione della Polizia Locale e con il supporto dei Vigili del Fuoco per il soccorso tecnico urgente; l’assistenza sanitaria ed il primo soccorso, invece, verranno assicurati dal Servizio 118, dalla competente ASL e dalla Croce Rossa Italiana, mentre i volontari di protezione civile saranno impiegati per la gestione dei flussi di pubblico.



