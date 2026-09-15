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15 settembre 2026
1 min di lettura
Sara Fratepietro

Nuovo vescovo per Terni - Narni - Amelia, oggi l'annuncio

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Fedeli, sacerdoti, diaconi, religiosi e stampa invitati in Duomo a Terni per "comunicazioni riguardanti la Diocesi". Il nuovo vescovo sarà monsignor Raimo?

Nuovo vescovo per Terni - Narni - Amelia, oggi l'annuncio

La Diocesi di Terni - Narni - Amelia avrà finalmente il suo nuovo vescovo, dopo l’addio di monsignor Soddu a febbraio, chiamato dal Papa a guidare la Chiesa di Sassari. Questa mattina, in duomo, l’annuncio dunque del suo successore. Le indiscrezioni indicano che la scelta di Papa Leone XIV possa essere ricaduta su monsignor Alfonso Raimo, attualmente vescovo ausiliare di Salerno, 69 anni, campano; ma solo nelle prossime ore se ne avrà certezza.

A convocare la popolazione e il clero per “comunicazioni riguardanti la Diocesi” è stato nella serata di lunedì l’amministratore diocesano, don Matteo Antonelli.

“Carissimi, - ha scritto - desidero convocarvi per un momento di incontro e di comunione diocesana in occasione di una comunicazione di rilevante importanza per la vita della nostra Chiesa locale. L'appuntamento è fissato per: MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2026, ORE 11.45 presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta in Terni. Data la rilevanza del momento, invito caldamente i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e tutti i fedeli a partecipare. Dio benedica tutti voi e la nostra amata Diocesi. Fraternamente vostro in Cristo, don Matteo Antonelli Amministratore Diocesano”.

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Amelia Narni Terni

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