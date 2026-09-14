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14 settembre 2026
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San Francesco, il Presidente Mattarella torna ad Assisi il 4 ottobre

Assisi, vertice sulla sicurezza per le celebrazioni per San Francesco del 3 e 4 ottobre 2026. Ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

San Francesco, il Presidente Mattarella torna ad Assisi il 4 ottobre

Ad Assisi si intensifica la macchina organizzativa in vista delle celebrazioni per il patrono d’Italia San Francesco. E per questo oggi in si è tenuto un vertice operativo, coordinato dalla Prefettura di Perugia, nella Sala della Conciliazione, che ha messo a fuoco sicurezza, accoglienza e protocollo istituzionale per le celebrazioni del 3 e 4 ottobre. Che in questo 2026 assumono maggiore importanza vista la ricorrenza degli 800 anni dalla morte del Poverello d’Assisi, a cui prenderà parte anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che tornerà in Umbria dopo la visita a Perugia un anno fa (nella foto) e la partecipazione alla festa di San Francesco nel 2022

All’incontro odierno hanno preso parte il Viceprefetto Vicario in sede vacante, Maura Nicolina Perrotta, la Presidente della Regione, Stefania Proietti, il Sindaco di Assisi, Valter Stoppini, le locali forze di polizia, le strutture di pubblico soccorso e i rappresentanti delle autorità religiose. Il 3 ottobre sono attesi i Presidenti di Regione, i Sindaci dei comuni capoluogo, delegazioni straniere e delle città gemellate. Mentre, come detto, il 4 ottobre, durante l’accensione della lampada votiva, è prevista la presenza del Presidente Mattarella, in un passaggio dal forte valore civile e spirituale nel percorso dell’Ottocentenario francescano.

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Assisi

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