Assisi si prepara a celebrare San Francesco il 3 e 4 ottobre 2026, nell’ottavo centenario della sua morte. Alle celebrazioni parteciperà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che domenica assisterà alla messa nella Basilica superiore e rivolgerà un messaggio al Paese dalla Loggia del Sacro Convento. Ad accendere la Lampada votiva dei Comuni d’Italia sarà, per la prima volta, il sindaco di Assisi Valter Stoppini, in rappresentanza dell’intero popolo italiano.

Sabato 3 ottobre

Gli appuntamenti inizieranno alla Porziuncola con il Premio Frate Jacopa alle 9.30, l’offerta dei fiori alle 10.30 e la messa alle 11. Alle 15, al Santuario della Spogliazione, saranno ricordati gli ultimi momenti di Francesco prima della discesa alla Porziuncola. A Santa Maria degli Angeli seguiranno l’incontro istituzionale delle 15.30, il corteo storico delle 16.30 e, alle 17.30, la commemorazione del Transito in Basilica.

Alle 20.30 partirà dal sagrato il pellegrinaggio notturno verso la Basilica di San Francesco, con soste a San Damiano, Santa Chiara e in piazza del Comune, dove alla stessa ora si terrà una festa. A mezzanotte è prevista la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco.

Domenica 4 ottobre

Il programma si aprirà con l’incontro delle autorità in Comune alle 8.15 e il corteo delle 8.50. Dopo l’accoglienza sul sagrato alle 9.15, alle 9.45 sarà celebrata la messa nella chiesa superiore, in diretta su Rai1. Alle 11.20, dalla Loggia del Sacro Convento, interverranno la Famiglia Francescana e Mattarella. Alle 16 chiusura con vespri pontificali, processione e benedizione all’Italia e al mondo.

La prenotazione è obbligatoria e gratuita per il pellegrinaggio notturno, la messa di mezzanotte e la partecipazione dall’esterno, in piedi, alla celebrazione del 4 ottobre. Informazioni nel programma ufficiale.