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30 settembre 2026
2 min di lettura
Davide Baccarini

Sottopasso viale Moncenisio chiude per manutenzione dopo recenti allagamenti

La mattina di venerdì 2 ottobre vedrà la chiusura al traffico per almeno due ore

Sottopasso viale Moncenisio chiude per manutenzione dopo recenti allagamenti

Il sottopassaggio ferroviario di viale Moncenisio, a Città di Castello, sarà temporaneamente chiuso al traffico nella mattinata di venerdì 2 ottobre. L’infrastruttura rimarrà interdetta alla circolazione dalle 9.30 alle 11.30 (e comunque fino al termine delle operazioni) per consentire un fondamentale intervento di pulizia e stasatura della condotta fognaria.

A disporre il blocco della viabilità è un’ordinanza emessa dal Comando di Polizia Locale, necessaria a garantire la sicurezza delle squadre del Servizio Viabilità del Comune impegnate nelle attività programmate. I lavori prevedono lo spurgo e la liberazione dei condotti di scarico collegati alle griglie per la raccolta delle acque piovane dislocate lungo la carreggiata.

Si tratta di un cantiere quanto mai opportuno e atteso, volto a prevenire i cronici ed evidenti disagi che l'infrastruttura registra durante le ondate di maltempo. Proprio lo scorso 9 settembre, un violento nubifragio sferzò l'Altotevere trasformando il sottopasso in un vero e proprio bacino d'acqua: in quell'occasione si sfiorò il dramma, con due persone rimaste intrappolate all'interno della propria auto sommersa. Situazione di allagamento simile anche lo scorso 30 giugno, che aveva portato alla chiusura del sottopasso.

L'opera di manutenzione punta quindi a restituire piena efficienza al sistema di deflusso delle acque piovane prima dell'arrivo delle precipitazioni autunnali. Per la mattinata di venerdì si consigliano percorsi alternativi per evitare blocchi al traffico nel quartiere La Tina.

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Alto Tevere Città di Castello

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