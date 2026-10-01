Tirocini extra-curriculari da 600 euro al mese nel territorio di Orvieto e nei comuni del suo comprensorio grazie all’avviso pubblico “T.E.C.O. – Tirocini Extra-Curriculari per l’Occupazione”, promosso da Arpal Umbria e finanziato dal Programma regionale Umbria FSE+ 2021-2027. Le domande potranno essere presentate a partire dal 5 ottobre 2026.

La misura regionale prevede una dotazione complessiva di 4 milioni di euro, con 1.250.000 euro riservati alle cinque Aree Interne e 250mila euro dedicati in via specifica ai residenti dei 19 Comuni del Sud Ovest Orvietano.

Tirocini T.E.C.O.: cosa prevede la misura

I tirocini offrono un’esperienza formativa in Umbria presso soggetti ospitanti con sede operativa regionale. L’indennità per i tirocinanti è di 600 euro lordi al mese, corrisposta con cadenza bimestrale posticipata. L’importo è riconosciuto per intero con almeno il 70% delle presenze mensili, altrimenti viene riproporzionato. L’impegno settimanale è compreso tra 30 e 36 ore. La durata parte da quattro mesi, in relazione ai percorsi previsti e al profilo individuato dal Centro per l’Impiego e riportato nel Patto di Servizio.

Destinatari e requisiti

L’avviso è rivolto a giovani dai 18 anni compiuti ai 35 non ancora compiuti, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati in Umbria, iscritti ai Centri per l’Impiego con Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto da non oltre 12 mesi. La quota riservata all’Area Interna Orvietana è destinata ai residenti nei seguenti 19 Comuni:

Orvieto

Allerona

Alviano

Attigliano

Baschi

Castel Giorgio

Castel Viscardo

Fabro

Ficulle

Giove

Guardea

Lugnano in Teverina

Montecchio

Montegabbione

Monteleone d’Orvieto

Parrano

Penna in Teverina

Porano

San Venanzo

I quattro percorsi: profili e obiettivi

I tirocini sono articolati in quattro percorsi, calibrati sul livello di occupabilità e sulle competenze dei partecipanti:

Percorso 1 per chi è più vicino al mercato del lavoro, con profilo già pronto e competenze adeguate.

Percorso 2 per chi ha competenze spendibili ma necessita di aggiornamento mirato.

Percorso 3 per chi è lontano dal mercato e richiede un rafforzamento significativo delle competenze.

Percorso 4 per chi presenta bisogni complessi e richiede l’attivazione della rete dei servizi territoriali.

Come presentare domanda

Le richieste di attivazione devono essere inviate dalle imprese ospitanti, anche tramite delegato, esclusivamente online sulla piattaforma Elixforms con accesso mediante SPID o CIE. L’apertura dello sportello è fissata alle ore 9 di lunedì 5 ottobre 2026. La procedura è a sportello: le domande saranno valutate in ordine cronologico fino a esaurimento delle risorse.

I giovani senza Patto di Servizio valido, o con Patto sottoscritto da oltre 12 mesi, devono richiederne la sottoscrizione o l’aggiornamento al Centro per l’Impiego prenotando via email a destinatariteco@arpalumbria.it e indicando:

nome e cognome

codice fiscale

numero di telefono

email

residenza e domicilio

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili nella sezione dedicata agli avvisi pubblici del sito di Arpal Umbria. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a avvisoteco@arpalumbria.it.

Perché conta per il Sud Ovest Orvietano

La riserva di 250mila euro per l’Area Interna Sud Ovest Orvietano rafforza un asse strategico: favorire l’inserimento o reinserimento lavorativo dei giovani, sostenendo al contempo il fabbisogno di competenze delle imprese del territorio. L’indennità mensile, l’impianto formativo e la selezione per profili rendono la misura uno strumento concreto per ridurre la distanza tra formazione e lavoro, con attenzione alle diverse condizioni di partenza.