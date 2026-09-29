"In memoria di Gaia Pagliuca. Il tuo sorriso continuerà ad illuminare, i tuoi sogni saranno ispirazione, il tuo ricordo vivrà sempre”. Il liceo Sesto Properzio non dimentica la sua ex studentessa prematuramente scomparsa nei suoi primi venti anni, pochi anni dopo aver lasciato le aule e i corridoi di quella scuola che l’ha vista diplomarsi nell’anno scolastico 2019/2020.

La cerimonia si è svolta martedì 29 settembre negli spazi della scuola, alla presenza della dirigente scolastica Francesca Alunni, il sindaco di Assisi Valter Stoppini con l'assessore alle politiche scolastiche Scilla Cavanna, la comunità scolastica e, soprattutto, il papà, i familiari e gli amici di Gaia. A tracciare un toccante ricordo della studentessa scomparsa è stata la professoressa Annalisa Placidi; erano presenti anche le professoresse Santucci e Levy, docenti di Gaia. A mandare un messaggio di saluto è stata anche la presidente della Regione Stefania Proietti.

“Il tempo non cancella l’affetto e non colma il vuoto lasciato dalla prematura scomparsa di Gaia. Qui al Properzio la vogliamo ricordare con un luogo quotidianamente vissuto dagli studenti che - anche nel suo nome - continuerà a essere uno spazio di studio, incontro e crescita, dove gli studenti studiano, si incontrano e progettano il proprio domani, portando con sé anche il ricordo di una ragazza che ha lasciato un segno profondo nella sua scuola e nella sua comunità”, le parole della dirigente scolastica Francesca Alunni. “Dedicare un’aula a Gaia è un gesto significativo, con cui la comunità scolastica e la nostra città scelgono di custodire la sua memoria. Il Properzio è stata la sua scuola, il luogo delle sue giornate, dei suoi studi e delle sue relazioni. Da oggi, queste mura e questi banchi parleranno ancora di lei a tutte le ragazze e ai ragazzi che varcheranno le porte della scuola”, ha aggiunto il sindaco, Valter Stoppini.

Il primo cittadino ha anche letto il messaggio di saluto della presidente della Regione: “Il tempo - ha scritto Stefania Proietti - non cancella l'affetto, né il vuoto lasciato dalla sua prematura scomparsa, ed è meritevole di gratitudine il fatto che la città di Assisi e la sua scuola vogliano far fiorire il suo ricordo laddove ha vissuto gli anni della giovinezza e delle speranze. Per questo ringrazio il sindaco e la dirigente che hanno promosso questo momento in ricordo di Gaia. Era desiderio di tanti che l’hanno conosciuta, e permetterà di donarle un sorriso, un pensiero, un gesto di affetto ogni qualvolta si entrerà in questo luogo di studio, incontro e crescita per i ragazzi di oggi e di domani: così il suo sorriso, la sua dedizione e i suoi sogni continueranno a vivere nel cuore della scuola e della comunità. Un abbraccio specialissimo da parte mia al papà, ai familiari e agli amici di Gaia, tutti uniti nel suo ricordo e nella certezza che Gaia vive in mezzo a noi, vicina a noi anche se in un’altra dimensione. Grazie davvero per questo segno in cui Gaia vive, e con cui ancora una volta la scuola e la città di Assisi si dimostrano comunità educante e viva, capace di ascoltare, ricordare, amare!".