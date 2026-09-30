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30 settembre 2026
2 min di lettura
Flavia Pagliochini

Palio de San Michele 2026, a Bastia trionfo Portella

Rione Portella vince il Palio de San Michele 2026. Emozioni e colpi di scena in diretta streaming da Piazza Mazzini con oltre 11.000 spettatori.

Palio de San Michele 2026, a Bastia trionfo Portella

Il Rione Portella, capitanato da Chiara Proietti, conquista la 64ª edizione del Palio de San Michele con 13 punti. Secondo Sant’Angelo con 12, terzo San Rocco con 10 e quarto Moncioveta con 7. Un verdetto maturato al termine di una Lizza serratissima, disputata su un percorso completamente nuovo nella rinnovata Piazza Mazzini e seguita in diretta streaming da oltre 11.000 spettatori.

I primi tre Rioni hanno tagliato il traguardo racchiusi cronometricamente in appena 85 centesimi, prima delle decisioni della giuria: a trionfare Portella, davanti San Rocco, Sant’Angelo e Moncioveta. Successivamente Portella ha ricevuto un punto di penalizzazione per l’ingresso anticipato in campo di un proprio componente, mentre Sant’Angelo è stato squalificato per un contatto irregolare nell’ultima virata. La notte dell’assegnazione ha celebrato anche il Rione Sant’Angelo, vincitore della Sfilata 2026 con “Il coraggio di ricordare”, davanti a Portella con “DiCarta”, Moncioveta con “Errore di stampa” e San Rocco con “Commedia in tre atti”.

A Sant’Angelo è andato anche il Premio “Don Luigi Toppetti”, mentre Portella ha fatto incetta dei riconoscimenti assegnati dalla Giuria: Miryam Barilari ha conquistato il Premio “Monica Petrini” per la Migliore Interpretazione, Chloé Fioravanti il Premio “Stella Nascente” e “Foresta di Rovi” il Premio “Miglior Carro”. Per il Rione capitanato da Chiara Proietti è il 17° Palio della propria storia: Portella raggiunge così Moncioveta in vetta all’albo d’oro della manifestazione. (Foto in evidenza, Fap Foto)

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Bastia Umbra

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Palio de San Michele Rione Portella Chiara Proietti Sant'Angelo Moncioveta San Rocco eventi Umbria

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