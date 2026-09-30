Il Rione Portella, capitanato da Chiara Proietti, conquista la 64ª edizione del Palio de San Michele con 13 punti. Secondo Sant’Angelo con 12, terzo San Rocco con 10 e quarto Moncioveta con 7. Un verdetto maturato al termine di una Lizza serratissima, disputata su un percorso completamente nuovo nella rinnovata Piazza Mazzini e seguita in diretta streaming da oltre 11.000 spettatori.

I primi tre Rioni hanno tagliato il traguardo racchiusi cronometricamente in appena 85 centesimi, prima delle decisioni della giuria: a trionfare Portella, davanti San Rocco, Sant’Angelo e Moncioveta. Successivamente Portella ha ricevuto un punto di penalizzazione per l’ingresso anticipato in campo di un proprio componente, mentre Sant’Angelo è stato squalificato per un contatto irregolare nell’ultima virata. La notte dell’assegnazione ha celebrato anche il Rione Sant’Angelo, vincitore della Sfilata 2026 con “Il coraggio di ricordare”, davanti a Portella con “DiCarta”, Moncioveta con “Errore di stampa” e San Rocco con “Commedia in tre atti”.

A Sant’Angelo è andato anche il Premio “Don Luigi Toppetti”, mentre Portella ha fatto incetta dei riconoscimenti assegnati dalla Giuria: Miryam Barilari ha conquistato il Premio “Monica Petrini” per la Migliore Interpretazione, Chloé Fioravanti il Premio “Stella Nascente” e “Foresta di Rovi” il Premio “Miglior Carro”. Per il Rione capitanato da Chiara Proietti è il 17° Palio della propria storia: Portella raggiunge così Moncioveta in vetta all’albo d’oro della manifestazione. (Foto in evidenza, Fap Foto)