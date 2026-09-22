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22 settembre 2026
1 min di lettura
Flavia Pagliochini

Assisi, al via il World Tourism Event: per due giorni siti Unesco protagonisti

Per due giorni il World Tourism Event 2026 anima Assisi: panel, degustazioni e musica. Il programma in pillole

Assisi, al via il World Tourism Event: per due giorni siti Unesco protagonisti

Prenderà il via giovedì 24 settembre l’edizione 2026 del World Tourism Event – Salone internazionale del turismo nei Siti Patrimonio Mondiale, in programma fino a domani al Palazzo Monte Frumentario. Alle 11:30 si svolgerà la cerimonia inaugurale. alla presenza, oltre che degli organizzatori, delle istituzioni local e nazionali e di numerosi partner, espositori e operatori.

Il primo appuntamento in calendario si aprirà già alle 10 con il panel “Territori in movimento. Patrimonio culturale, mobilità sostenibile e itinerari per uno sviluppo diffuso”, che mette a confronto esperienze di diverse destinazioni che hanno sviluppato prodotti turistici fondati sulla mobilità sostenibile, sugli itinerari culturali e naturalistici e sulla collaborazione pubblico - privata. Dalle 10 alle 18 con orario continuato e a ingresso gratuito sarà possibile visitare l’area espositiva con numerosi siti UNESCO pronti a farsi conoscere da vicino e partecipare al ricco programma di approfondimenti e presentazioni.

Sia giovedì che venerdì si terranno degustazioni gratuite di prodotti tipici, in collaborazione e a cura di Coldiretti, Campagna Amica, Terranostra Umbria e Aprol, sia al mattino che al pomeriggio. Previste anche esibizioni di musica jazz a cura del Bisogno - Gili Duo, faranno da sottofondo all’evento.

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Assisi

Parole chiave

World Tourism Event Patrimonio Mondiale turismo sostenibile degustazioni gratuite assisi eventi

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