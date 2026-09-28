Domenica 4 ottobre 2026 il centro storico di Spoleto ospita la seconda edizione della Spoleto Parade, il raduno bandistico organizzato dalla Banda Musicale Città di Spoleto con il supporto del Comune di Spoleto. L’appuntamento, nel giorno dedicato a San Francesco d’Assisi, porterà in piazza Duomo circa 250 musicisti per un grande concerto a organici riuniti, nel segno dell’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

La manifestazione è inserita nel progetto "Tutto è connesso. Spoleto nel racconto francescano", sostenuto dalla Regione Umbria nell’ambito della L.R. 1/2026 "Celebrazioni VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi", sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 466 del 13 maggio 2026. Un riconoscimento che inquadra l’evento nel percorso di valorizzazione culturale e identitaria attivato in Umbria per le celebrazioni francescane.

Il programma nel centro storico

La Spoleto Parade si snoderà tra vie e piazze del centro storico, con bande in partenza da diversi punti della città e confluenza progressiva verso piazza Duomo. Ogni formazione sarà presentata e proporrà un brano del proprio repertorio prima del gran finale collettivo.

Ore 15.30 : partenza delle bande da più punti della città e sfilata lungo il centro storico;

accompagnamento lungo il percorso da parte di musicisti della Banda Città di Spoleto;

arrivo in piazza Duomo , presentazione delle formazioni ed esecuzione di un brano per ciascuna banda;

Ore 17.30: concerto a organici riuniti in piazza Duomo con circa 250 musicisti.

Il programma prevede pagine legate alla tradizione umbra e francescana, insieme a marce e classici del repertorio bandistico. Tra i brani annunciati figurano "Il Coprifoco", l’Inno di Assisi, la Lauda a San Francesco, "Dolce Sentire" e l’Inno Nazionale Italiano. La giornata sarà accompagnata da un momento di riflessione e dalla benedizione dei gruppi musicali a cura dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, prima dei saluti istituzionali e della chiusura musicale.

Le bande partecipanti lungo la Via di Francesco

Il tema scelto per la seconda edizione è "Le bande… su La Via di Francesco": un omaggio al Santo di Assisi che mette in relazione territori e comunità attraversati dal cammino che da La Verna attraversa la Valtiberina e la Valle Spoletana, raggiunge la Valle Santa di Rieti e Greccio, proseguendo verso Roma.

Otto le bande coinvolte, in un ideale itinerario musicale tra Umbria, Lazio e Toscana:

Pieve Santo Stefano (Arezzo)

Rieti

Gubbio

Marsciano

Massa Martana

Trevi

Pila (Perugia)

Cesi (Terni)

Un progetto nel quadro dell’Ottocentenario

L’inclusione nel progetto "Tutto è connesso. Spoleto nel racconto francescano" lega la Spoleto Parade alla più ampia cornice delle celebrazioni per l’Ottocentenario francescano, favorendo una lettura integrata tra musica d’insieme, memoria storica e patrimonio diffuso. La scelta della data e del tema contribuisce a un racconto corale che unisce città, borghi e diocesi, creando occasioni di partecipazione accessibili e radicate nell’identità locale.

In questo orizzonte, l’appuntamento di Spoleto sottolinea il ruolo del movimento bandistico come espressione viva della cultura popolare umbra. Le bande, profondamente legate ai propri contesti civici, si confermano presìdi di socialità e formazione musicale di base, capaci di coinvolgere generazioni diverse e di attivare relazioni stabili tra territori affini per storia e vocazione.

Musica e identità: il significato per il territorio

La parata offre un modello semplice e replicabile di rete culturale territoriale: sfilata nei luoghi della quotidianità, restituzione pubblica in piazza, valorizzazione dei repertori d’area. Per le comunità umbre, l’iniziativa rappresenta un volano di coesione e un’occasione per mettere in dialogo identità locali e percorso francescano, con ricadute in termini di fruizione culturale, attrattività urbana e connessioni tra amministrazioni, associazioni e realtà ecclesiali.

La volontà è di trasformare la Spoleto Parade in un appuntamento annuale dedicato al movimento bandistico umbro, estendendo progressivamente il coinvolgimento delle formazioni attive lungo la Via di Francesco. Una prospettiva che, nel medio periodo, può rafforzare la filiera della musica amatoriale, sostenere la formazione dei giovani strumentisti e promuovere pratiche di partecipazione civica legate alla musica di comunità.

Patrimonio in mostra: la Chartula in Cattedrale

In occasione della manifestazione sarà possibile ammirare in Cattedrale un’esposizione straordinaria della Chartula di San Francesco, preziosa testimonianza che attesta il legame del Santo con Spoleto. Un’opportunità aggiuntiva per i visitatori di coniugare l’esperienza musicale con la scoperta del patrimonio documentario custodito in città.

Collaborazioni e reti lungo la Via di Francesco

La 2ª Spoleto Parade si svolge con la collaborazione di realtà e istituzioni dei territori della Via di Francesco, tra cui Greccio, Rieti e Poggio Bustone, oltre all’Archidiocesi di Spoleto-Norcia e a Spoleto nel Cuore. Un mosaico di partner che riflette la natura interterritoriale dell’iniziativa e consolida le alleanze operative tra comunità legate dalla tradizione francescana.

Sguardo avanti

Dalla sfilata pomeridiana al concerto unitario in piazza Duomo, la 2ª Spoleto Parade propone un formato riconoscibile che mette al centro la qualità dell’esperienza pubblica: musica accessibile, luoghi emblematici, memoria condivisa. Nel contesto delle celebrazioni per l’VIII Centenario, la manifestazione indica una via concreta per connettere storia, formazione musicale e partecipazione civica, valorizzando l’Umbria come laboratorio di innovazione culturale ancorata alle comunità.