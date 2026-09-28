Sospensione della licenza per un locale di Acquasparta. Il provvedimento è stato adottato al termine dell’istruttoria avviata dalla Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Terni, sulla base della proposta formulata dalla Stazione Carabinieri di Acquasparta.

Tra gli episodi presi in esame anche un intervento del marzo scorso dei Carabinieri nel locale per la presenza di una persona molesta in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

A luglio, all’interno dell’esercizio, due avventori, entrambi con precedenti di polizia, avevano dato origine a una lite. La discussione era degenerata in un’aggressione, a seguito della quale uno dei due uomini aveva riportato lesioni tali da rendere necessario il trasporto in ospedale. All’episodio aveva assistito un minorenne presente nel locale. A completare il quadro, nel maggio scorso un controllo presso l’attività, ha fatto emergere violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con conseguente sospensione immediata dell’attività e applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Alla luce degli elementi complessivamente acquisiti, il Questore Abenante ha adottato il provvedimento previsto dall’art. 100 T.U.L.P.S., misura di carattere preventivo finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza dei cittadini.