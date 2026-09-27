Spaccio-di-droga-nel-condominio-arrivano-i-carabinieri

I carabinieri hanno voluto approfondire gli strani movimenti segnalati dai residenti di un condominio nella zona di Ponte della Pietra, a Perugia.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno quindi effettuato mirati servizi di osservazione volti ad accertare l’attività di spaccio di droga.

Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno fermato un 39enne che ha riferito di aver acquistato, poco prima, sostanza stupefacente presso un’abitazione situata all’interno dell’area condominiale oggetto di osservazione.

Gli accertamenti hanno quindi consentito di individuare l’abitazione indicata dall’uomo. I carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare del 47enne domiciliato nell’appartamento. All’interno sono stati trovati 18 involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 9 grammi di cocaina. Trovati anche oltre a 1.130 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Tutto materiale che, insieme ai soldi e alla droga. è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, il 47enne è stato condotto presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Nell’udienza per direttissima, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.