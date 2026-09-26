Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
26 settembre 2026
1 min di lettura
Massimo Sbardella

Incidente sull'A1, lunga coda in autostrada

Italia divisa in due per un grave incidente sull'A1 vicino all'uscita di Attigliano, in direzione Roma. Due i feriti, uno trasportato con l'eliambulanza

Incidente sull'A1, lunga coda in autostrada

Lunga coda (alle ore 17 era di 5 km) sull’autostrada A1, in direzione Roma, poco prima dell’uscita di Attigliano, a causa di un grave incidente.

Coinvolti due veicoli, uno dei quali si è ribaltato al centro della carreggiata.

Una persona è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata in ospedale con l’eliambulanza. Si registra anche un altro ferito, le cui condizioni sono meno preoccupanti.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale di Orvieto, vigili del fuoco di Amelia, personale sanitario di Orvieto e personale della società Autostrade per l’Italia.

Un blocco del traffico sull’A1 che ha diviso l’Italia in due. Alle 18, secondo gli aggiornamenti dati dalla polizia stradale, il traffico è tornato progressivamente alla normalità.

Tag

Orvieto

Parole chiave

a1 traffico attugliano incidente eliambulanza

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus