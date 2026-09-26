Incidente sull'A1, lunga coda in autostrada

Lunga coda (alle ore 17 era di 5 km) sull’autostrada A1, in direzione Roma, poco prima dell’uscita di Attigliano, a causa di un grave incidente.

Coinvolti due veicoli, uno dei quali si è ribaltato al centro della carreggiata.

Una persona è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata in ospedale con l’eliambulanza. Si registra anche un altro ferito, le cui condizioni sono meno preoccupanti.

Sul posto sono intervenute pattuglie della polizia stradale di Orvieto, vigili del fuoco di Amelia, personale sanitario di Orvieto e personale della società Autostrade per l’Italia.

Un blocco del traffico sull’A1 che ha diviso l’Italia in due. Alle 18, secondo gli aggiornamenti dati dalla polizia stradale, il traffico è tornato progressivamente alla normalità.