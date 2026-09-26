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26 settembre 2026
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Massimo Sbardella

E' morto Giuseppe Rossi, tra i protagonisti della rinascita del Grifo

L'imprenditore ed ex consigliere comunale, vice presidente del Perugia nell'era Damaschi, è morto colpito da un malore all'età di 72 anni

E' morto Giuseppe Rossi, tra i protagonisti della rinascita del Grifo

E’ morto all’improvviso, colpito da un malore, all’età di 72 anni. Cordoglio a Perugia per la scomparsa di Giuseppe Rossi, persona molto conosciuta per la sua attività di imprenditore (titolare del ristorante “I Loggi” a Ponte San Giovanni insieme al fratello) e politica (era stato consigliere comunale).

In tanti ricordano la sua passione per il Perugia Calcio, che lo avevano portato a diventare socio e ad assumere la carica di vice presidente quando, con Roberto Damaschi alla guida, il Grifo ripartiva dopo il doloroso fallimento.

Proprio Roberto Damaschi lo ha ricordato alla Sala dei Notari, intervenendo alla presentazione del libro sulla storia del Perugia, attraverso le sue maglie, “Il Grifo sulla pelle” (di Alessandro Teglia e Roberto Settonce).

Il Perugia Calcio ha ricordato Giuseppe Rossi con una nota sul proprio sito:

“AC Perugia Calcio esprime cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Giuseppe Rossi, noto imprenditore, appassionato sostenitore del Grifo, vice presidente del Club negli anni difficili in cui, sotto la guida di Roberto Damaschi, si gettavano le basi per la rinascita.

Un impegno per il quale il Perugia Calcio e tutto il popolo biancorosso saranno sempre riconoscenti a Giuseppe.

Alla famiglia Rossi il cordoglio e la vicinanza del Club”.

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Perugia

Parole chiave

giuseppe rossi perugia cordoglio roberto damaschi roberto settonce

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