E’ stato arrestato in flagranza di reato un giovane di 21 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri di Spoleto e della Stazione di Campello sul Clitunno.

L'operazione ha preso avvio dopo la segnalazione su un’attività illecita lungo l'alveo del torrente Marroggia, nella frazione di Azzano. I militari dopo aver avviato un servizio di osservazione, hanno notato movimenti sospetti: un'autovettura grigia si è fermata lungo una strada sterrata a ridosso della boscaglia, dalla quale scendeva un giovane che a più riprese si è inoltrato nella vegetazione rovistando nel terreno.

Sorpreso mentre prelevava un barattolo tra gli arbusti, il 21enne ha opposto resistenza fuggendo verso il torrente e gettando il contenitore di vetro. Inseguito e bloccato tra la vegetazione, il giovane è stato bloccato. I militari hanno recuperato il barattolo contenente cocaina suddivisa in 10 dosi, del peso complessivo di circa 7 grammi, sottoposta a sequestro.

Il 21enne, al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Spoleto è stato condotto presso la camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Foligno, in attesa dell’udienza di convalida.

L'arresto è stato convalidato dal Tribunale di Spoleto che ha disposto nei confronti del giovane la custodia cautelare in carcere.