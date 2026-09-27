Cambio al vertice del 2° Reggimento Granatieri di Sardegna di stanza a Spoleto: il colonnello Giuseppe Rauso, nel corso di una sentita e partecipata cerimonia, ha ceduto il comando al colonnello Giovanni Lanna, alla presenza del Comandante della Brigata meccanizzata Granatieri di Sardegna, generale Giuseppe Diotallevi.

Nel discorso di commiato, Rauso ha ricordato i due anni trascorsi alla guida del Reggimento rivolgendo la propria gratitudine alla città di Spoleto, al generale Diotallevi per aver valorizzato delle infrastrutture e le aree addestrative e sostenuto tutto il personale, all’arcivescovo Boccardo per la vicinanza. Particolarmente toccante il pensiero - inserito nella allocuzione in cui mai ha fatto cenno al proprio ruolo - rivolto ai propri granatieri, schierati davanti al palco d’onore, e alle loro famiglie che da sempre sono il vero pilastro dei militari, spesso impegnati in difficili, delicate e non sempre conosciute missioni, anche all’estero.

Poi è stata la volta del Comandante della Brigata, il generale Diotallevi, con un breve ma intenso discorso, salutati dai presenti da un lungo applauso: “il vero soggetto di questa cerimonia non sono i due Comandanti, il vero soggetto è il Reggimento nella sua interezza. Il cambio non interrompe la continuità ma la rinnova” ha detto Diotallevi “Il comando passa da una mano all’altra, mentre restano immutati e si rinnovano il giuramento, il senso di disciplina e la fedeltà alla Patria. Il nuovo Comandante non riceve solo un incarico ma, attraverso la bandiera, custodisce una tradizione viva, da preservare e portare avanti. Non sono gli uomini che fanno l’identità, ma lo spirito che li unisce”. Rivolgendosi allo schieramento ha detto “siete voi i veri custodi del 2° Cengio”, per concludere: “oggi festeggiamo e salutiamo il Colonnello Rauso, per la sua azione di comando incisiva, carismatica e lungimirante, lavorando in prima linea con i suoi granatieri. Bravo Giuseppe!, il tuo impegno e la tua passione sono un chiaro monito per tutti noi e per questo ti ringraziamo e ti auguriamo di cuore ogni bene. Dò il benvenuto al Colonnello Lanna, certo che saprà guidare con altrettanta passione, professionalità e determinazione il nostro glorioso e amato 2° Cengio. Buon lavoro Giovanni”.

Tra le autorità intervenute c’erano il Sindaco Andrea Sisti, il Viceprefetto vicario di Perugia Maura Nicolina Perrotta, l’Arcivescovo di Spoleto - Norcia monsignor Renato Boccardo, il consigliere regionale Stefano Lisci, il Questore di Perugia Dario Sallustio, il comandante della Guardia di Finanza Umbria generale Giovanni Salerno, il comandante della Scuola nbc di Rieti generale Giorgio Guariglia, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Ivan Riccio, il direttore della Scuola di Polizia Simone Pineschi, il colonnello Enrico Ubaldo Gabrielli della Scuola lingue estere dell’Esercito, il colonnello Ferraguti del Comando Esercito Umbria, il Vice comandante del Centro selezione nazionale Esercito colonnello Maurizio Napoletano, il direttore dell’Agenzia delle dogane e monopoli dell’Umbria Benedetto Tavoni, il Vice direttore dei Vigili del fuoco dell’Umbria Andrea Marino, i sindaci di Acquasparta Giovanni Montani, di Castel Ritaldi Elisa Sabbatini, di Cerreto di Spoleto Giandomenico Montesi, di Scheggino Fabio Dottori, i vice presidenti del consiglio comunale di Spoleto Sergio Grifoni e Maura Coltorti con anche i consiglieri comunali Gianmarco Profili, Alessandra Dottarelli e Paolo Imbriani. Presenti anche i comandanti locali di Carabinieri, Finanza e Polizia, Marco Rotondi, Giuseppe Stornaiuolo e Antonella Fuga Paglialunga.

Tra i presenti anche una delegazione dell’Associazione nazionale granatieri, tra cui spiccava la figura del generale Massimiliano Del Casale, già Comandate del Centro Alti Studi Difesa, da cui dipendono gli istituti ISSMI e IASD, e il Generale Venci, già dell’Ufficio Affari militari della Presidenza della Repubblica. L’associazione, proprio lo scorso week end, ha voluto tenere a Spoleto il 36mo Raduno, in concomitanza con il 367mo anniversario della fondazione dei Granatieri di Sardegna e il 30mo dall’insediamento del 2° Reggimento nella città del Festival, donando alla città una serie di eventi (dal concerto al Caio Melisso al carosello storico, alla parata per le vie del centro) che hanno visto la partecipazione di migliaia di persone.

Il colonnello Rauso da lunedì assumerà un nuovo prestigioso incarico presso un ente dello Stato Maggiore Esercito.

Il colonnello Giovanni Lanna vanta un prestigioso percorso professionale: già comandante del 1° battaglione del Reggimento lagunari “Serenissima”, ha partecipato a missioni internazionali e conseguito, tra gli altri studi, il corso Command and staff college presso la Marine Corps University di Quantico in Virginia.

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