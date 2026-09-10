Abbonati

Ricerca nel Sito

Umbria dei Santi
10 settembre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Ponte a Narni Scalo

Il cammino consta di 14 chilometri. Parte dalla Cattedrale di Terni, passando davanti alla chiesa della Polymer e alla Casa Circondariale

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Ponte a Narni Scalo

Domenica 13 settembre si terrà come ogni anno, il pellegrinaggio diocesano al santuario diocesano della Madonna del Ponte a Narni, dove alle ore 18 si terrà la solenne concelebrazione presieduta da mons. Giuseppe Piemontese vescovo emerito di Terni-Narni-Amelia, con i sacerdoti e fedeli della diocesi. 

Il percorso

La venticinquesima edizione del pellegrinaggio a piedi “Come mi conosci (Gv1,48)”, promosso da Comunione e Liberazione e dalla diocesi di Terni-Narni-Amelia, si snoda per 14 chilometri lungo le strade della pianura tra Terni e Narni, passando davanti alla chiesa della Polymer e alla Casa Circondariale. Sarà animato dalla recita del Rosario e dai canti e testimonianze curate dal gruppo di Comunione e Liberazione di Terni. Si concluderà al santuario di Narni scalo intorno alle 17.30.

Il santuario mariano

Quella del pellegrinaggio alla Madonna del Ponte è un’antica tradizione legata ad uno dei più importanti santuari mariani del territorio dove è custodita l’immagine di Maria con il Bambino, affrescata nella grotta all’interno del santuario, risalente al 1050 e da sempre molto venerata. Già in quel periodo viandanti e pellegrini di passaggio lungo la via Flaminia avevano l’abitudine di soffermarsi davanti alla grotta, in segno di venerazione e di culto per la Madonna. Il luogo si trova a poca distanza dal ponte d'Augusto.

In seguito alla distruzione del ponte, il passaggio dei viandanti cambiò percorso, per cui la grotta con i suoi dipinti cadde nell'abbandono, fino al 1714, quando un cacciatore la scoprì. Il vescovo di Narni, Francesco Saverio Guicciardi, nel 1722, decretò la costruzione della chiesa, su progetto dell'architetto Giovanbattista Giovannino detto il Battistini; nel 1728, il Santuario venne consacrato dal vescovo Nicolò Terzago.

La Grotta, inglobata nel Santuario, è ornata da un frontespizio ricco di un maestoso complesso di statue e altorilievi in stucco bianco, che riveste il fronte anteriore delta Grotta, monumentale apparato decorativo, in stile barocco, è opera dello scultore Michele Chiesa da Como. Con il tempo la popolarità della Madonna del Ponte si accrebbe notevolmente, tanto che nel 1754 l’immagine sacra fu solennemente incoronata.

Tag

Narni

Parole chiave

Narni Scalo Madonna del Ponte santuario mariano mons. Giuseppe Piemontese Diocesi Terni-Narni-Amelia

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus