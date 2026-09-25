Incidente, lunga coda lungo la SS75 AGGIORNAMENTI

Una lunga coda di mezzi che procedono in direzione Perugia si è formata lungo la statale 75 Centrale Umbra a causa di un incidente avvenuto all’altezza di Ospedalicchio.
Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso. Il traffico si è spostato anche su alcune strade interne del comprensorio di Bastia Umbra, dove gli automobilisti cercano percorsi alternativi.
Un’altra mattinata difficile sulle strade umbre del Perugino, dopo quella di giovedì in cui, a causa di una persona trovata in stato confusionale su un cavalcavia, la E45 tra Torgiano e Perugia è rimasta chiusa al traffico, mandando in tilt la viabilità intorno al capoluogo.
Questa volta un incidente ha causato una lunga coda tra Ospedalicchio e Bastia Umbra lungo la SS75 in direzione nord.
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(foto generica di archivio)