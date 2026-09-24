Nella mattinata di oggi è stato firmato un importante accordo tra il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale dell’Umbria e ARPA Umbria. Il dr. Francesco Verduci, dirigente del Centro, e l'ing. Alfonso Morelli, direttore generale di ARPA Umbria, hanno siglato un Protocollo d’intesa mirato a prevenire e combattere i crimini informatici che minacciano i sistemi informativi e le infrastrutture tecnologiche dell'ente.

Obiettivi e Azioni del Protocollo

Il Protocollo prevede una stretta collaborazione per la condivisione e l’analisi delle informazioni necessarie a prevenire e affrontare eventuali attacchi informatici. Tra le azioni principali, vi sono:

Segnalazione tempestiva delle vulnerabilità dei sistemi.

Sviluppo di strategie di comunicazione per situazioni di emergenza.

Tutela dei dati sensibili e continuità dei servizi essenziali.

La collaborazione mira a ottimizzare il flusso informativo, essenziale per strategie di prevenzione e repressione efficaci in un contesto di minacce sempre più sofisticate.

Il Contesto Internazionale e Nazionale

La crescente instabilità internazionale, dovuta a vari conflitti, ha contribuito a un aumento degli attacchi informatici a livello nazionale, con istituzioni finanziarie, enti e aziende in settori strategici particolarmente nel mirino.

Le dichiarazioni

Alla firma dell’intesa era presente anche il Questore di Perugia, Dario Sallustio. “Questo Protocollo - ha detto - rafforza la collaborazione tra le Istituzioni nella tutela dei sistemi e delle infrastrutture digitali, con l’obiettivo di prevenire e contrastare le minacce informatiche e garantire la continuità e la sicurezza dei servizi pubblici. Fare rete e condividere tempestivamente informazioni e competenze rappresenta oggi uno strumento essenziale per la sicurezza del territorio”.

Il dottor Verduci ha invece sottolineato: “La stipula del protocollo con ARPA Umbria rappresenta un tassello fondamentale per rafforzare in modo strutturato la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici che possono colpire i sistemi informativi “critici” e, più in generale, le infrastrutture digitali del territorio. Considerato il supporto che ARPA Umbria offre alla Regione ed agli altri Enti Locali nel delicato campo della prevenzione dell’inquinamento e della tutela ambientale, la sottoscrizione del protocollo consente quindi di agganciare direttamente le competenze specialistiche, i servizi e le tecnologie di ARPA Umbria all’azione di prevenzione e contrasto del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Umbria, creando una filiera integrata di sicurezza. In questo modo si favorisce una cooperazione stabile tra livello regionale e nazionale, in coerenza con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022‑2026, migliorando la capacità di risposta tempestiva agli incidenti, la protezione delle reti e delle informazioni e la resilienza digitale complessiva del territorio umbro”

“Come ente pubblico - ha detto l’ing. Morelli - siamo già oggi esposti quotidianamente a tentativi di attacco informatico, più o meno rilevanti. ARPA Umbria, quale soggetto chiamato a garantire con continuità attività essenziali di controllo e monitoraggio ambientale, non può permettersi che la disponibilità dei servizi e dei dati, la loro integrità o la loro riservatezza siano compromesse. Il Protocollo sottoscritto oggi rappresenta quindi uno strumento concreto per rafforzare la capacità di prevenzione, risposta e ripristino dell’Agenzia, accrescendone la resistenza e la resilienza e contribuendo, al tempo stesso, alla sicurezza e alla resilienza del sistema pubblico nel suo complesso”.