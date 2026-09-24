La comunità di San Gemini, ma anche l’Usl Umbria 2 e Punto Zero in lutto per la prematura morte di Francesca Cerquiglini, operatrice del Cup di Terni. Profondo il dolore tra l’azienda sanitaria e la società pubblica per la scomparsa della cara e stimata collega, al pari della popolazione e dell’amministrazione sangeminese.

I funerali della donna, 57 anni, molto attiva anche nel sociale, si terranno domani, 25 settembre, nella chiesa di San Francesco a San Gemini alle ore 15.30. Durante le esequie saranno raccolte offerte per la Croce Rossa locale.

Il cordoglio di Usl e Punto Zero

Molto conosciuta e sinceramente apprezzata per il suo esemplare impegno professionale, Francesca Cerquiglini ha prestato servizio fino a poche settimane fa presso il Centro Unico di Prenotazione della sede centrale di viale Bramante a Terni. “Ha svolto la propria attività - ricorda l’Usl - con costante passione, dedizione e grande competenza, garantendo un servizio al pubblico sempre caratterizzato da massima disponibilità e sensibilità verso i cittadini”.

La Direzione Aziendale, insieme a tutti i colleghi della Asl e di PuntoZero, appresa la triste e improvvisa notizia, esprime i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringe in un caloroso abbraccio ai familiari, alla collega Chiara – anch’essa in forza al CUP di Terni – e ai tantissimi amici e colleghi che nel corso degli anni ne hanno potuto apprezzare le straordinarie doti umane e professionali.

San Gemini in lutto

Grande il cordoglio dell’intera comunità di San Gemini per la scomparsa di Francesca Cerquiglini: in tanti in queste ore si stanno stringendo al dolore dei suoi familiari e in particolare della sorella Chiara, presidente dell’Ente Giostra di San Gemini.