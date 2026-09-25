Fuori con lo scooter di notte, muore in una scarpata

E’ morto finendo in una scarpata con il suo scooter. Il tragico incidente si è verificato nella serata di giovedì in località Niccone, nel territorio comunale di Umbertide.

La vittima è una persona di circa 30 anni. Con sé non aveva i documenti.

Tutto è avvenuto attorno alle 22:30.

Secondo una prima ricostruzione - ma l’esatta dinamica è ancora in corso di accertamento - lo scooter ha urtato un cordolo di protezione, sbalzando il conducente fuori dalla carreggiata.

L’uomo è morto sul colpo. Al loro arrivo, i soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello, che hanno fornito assistenza illuminotecnica con la colonna fari pFer consentire i rilievi delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza dell'area.