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25 settembre 2026
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Fuori con lo scooter di notte, muore in una scarpata

Incidente nella tarda serata di giovedì in località Niccone, nel comune di Umbertide. Un 30enne è finito fuori strada con lo scooter, inutili i soccorsi

Fuori con lo scooter di notte, muore in una scarpata

E’ morto finendo in una scarpata con il suo scooter. Il tragico incidente si è verificato nella serata di giovedì in località Niccone, nel territorio comunale di Umbertide.

La vittima è una persona di circa 30 anni. Con sé non aveva i documenti.

Tutto è avvenuto attorno alle 22:30.

Secondo una prima ricostruzione - ma l’esatta dinamica è ancora in corso di accertamento - lo scooter ha urtato un cordolo di protezione, sbalzando il conducente fuori dalla carreggiata.

L’uomo è morto sul colpo. Al loro arrivo, i soccorritori del 118 hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Distaccamento di Città di Castello, che hanno fornito assistenza illuminotecnica con la colonna fari pFer consentire i rilievi delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza dell'area.

Tag

Umbertide

Parole chiave

scooter, incidente mortale vigili del fuoco umbertide

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