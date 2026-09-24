Sospensione dell'attività e prescrizioni per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. È il risultato dei controlli effettuati venerdì 18 settembre a Foligno dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia, insieme al personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Polizia Locale di Foligno.

A far scattare il provvedimento più grave è stata la situazione riscontrata in una delle tre attività commerciali controllate, dove gli ispettori hanno accertato l'assenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP). Due elementi ritenuti fondamentali per garantire la gestione della sicurezza dei lavoratori.

Proprio per tutelare il personale dipendente e prevenire possibili infortuni, è stata quindi disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le condizioni previste dalla normativa e non saranno adempiute le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza.

La sospensione è arrivata al termine di una serie di accessi ispettivi che hanno interessato complessivamente tre esercizi commerciali, operanti nei settori della parrucchieria, della barberia e della microestetica. In tutti e tre i casi sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 81 del 2008.

Tra le irregolarità contestate figurano la mancata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi professionali, la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, l'omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria e l'esposizione dei lavoratori a rischio elettrico, legata a carenze degli impianti o delle attrezzature. Per le violazioni accertate sono state adottate specifiche prescrizioni, con l'obbligo di regolarizzare le situazioni contestate entro 30 giorni. Le ammende complessivamente contestate ammontano a 30mila euro e se non saranno pagate scatterà la denuncia.

Parallelamente, la Polizia Locale di Foligno sta portando avanti ulteriori accertamenti di propria competenza per verificare il possesso dei requisiti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività, compresi quelli relativi all'idoneità tecnico-professionale e alle qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni.