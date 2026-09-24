Abbonati

Ricerca nel Sito

Oggi in Umbria
24 settembre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Foligno, attività sospesa dopo i controlli sulla sicurezza | Multe per tre negozi

Controlli a Foligno: attività chiusa per mancato rispetto delle norme di sicurezza.

Foligno, attività sospesa dopo i controlli sulla sicurezza | Multe per tre negozi

Sospensione dell'attività e prescrizioni per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro. È il risultato dei controlli effettuati venerdì 18 settembre a Foligno dai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Perugia, insieme al personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro e della Polizia Locale di Foligno.

A far scattare il provvedimento più grave è stata la situazione riscontrata in una delle tre attività commerciali controllate, dove gli ispettori hanno accertato l'assenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la mancata costituzione del Servizio di prevenzione e protezione (SPP). Due elementi ritenuti fondamentali per garantire la gestione della sicurezza dei lavoratori.

Proprio per tutelare il personale dipendente e prevenire possibili infortuni, è stata quindi disposta la sospensione dell'attività imprenditoriale. Il provvedimento resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le condizioni previste dalla normativa e non saranno adempiute le prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza.

La sospensione è arrivata al termine di una serie di accessi ispettivi che hanno interessato complessivamente tre esercizi commerciali, operanti nei settori della parrucchieria, della barberia e della microestetica. In tutti e tre i casi sono state riscontrate violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 81 del 2008.

Tra le irregolarità contestate figurano la mancata formazione e informazione dei lavoratori sui rischi professionali, la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale, l'omessa sorveglianza sanitaria obbligatoria e l'esposizione dei lavoratori a rischio elettrico, legata a carenze degli impianti o delle attrezzature. Per le violazioni accertate sono state adottate specifiche prescrizioni, con l'obbligo di regolarizzare le situazioni contestate entro 30 giorni. Le ammende complessivamente contestate ammontano a 30mila euro e se non saranno pagate scatterà la denuncia.

Parallelamente, la Polizia Locale di Foligno sta portando avanti ulteriori accertamenti di propria competenza per verificare il possesso dei requisiti amministrativi necessari allo svolgimento delle attività, compresi quelli relativi all'idoneità tecnico-professionale e alle qualifiche richieste per l'esercizio delle professioni.

Tag

Foligno

Parole chiave

Foligno sicurezza sul lavoro attività commerciale Carabinieri sospensione attività

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus