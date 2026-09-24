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24 settembre 2026
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Tenta di gettarsi dal cavalcavia, intervento di vigili del fuoco e polizia

A San Martino in Campo, vigili e polizia salvano una persona dal cavalcavia. Traffico bloccato, poi riaperto.

Tenta di gettarsi dal cavalcavia, intervento di vigili del fuoco e polizia

Tenta di gettarsi dal cavalcavia di San Martino in Campo, intervengono i pompieri e la polizia di Stato.

Nella giornata del 24 settembre la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in località San Martino in Campo. A causa dell’intervento, il traffico è stato bloccato in direzione Terni (nella stessa zona anche un incidente stradale).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dalla sede centrale con autoscala e carro teli, insieme alla Polizia di Stato. La persona è stata bloccata e portata in sicurezza, per poi essere consegnata alle cure del personale del 118. Al termine delle operazioni, dopo i controlli da parte di ANAS, la strada è stata riaperta al traffico. (foto di repertorio)

Tag

Perugia

Parole chiave

cavalcavia vigili del fuoco polizia di Stato San Martino in Campo emergenza

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