Tenta di gettarsi dal cavalcavia di San Martino in Campo, intervengono i pompieri e la polizia di Stato.

Nella giornata del 24 settembre la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in località San Martino in Campo. A causa dell’intervento, il traffico è stato bloccato in direzione Terni (nella stessa zona anche un incidente stradale).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dalla sede centrale con autoscala e carro teli, insieme alla Polizia di Stato. La persona è stata bloccata e portata in sicurezza, per poi essere consegnata alle cure del personale del 118. Al termine delle operazioni, dopo i controlli da parte di ANAS, la strada è stata riaperta al traffico. (foto di repertorio)