Raddoppio Spoleto-Campello “A giugno 2027 il nuovo binario"

Un sopralluogo sul campo per verificare direttamente lo stato di avanzamento dei lavori e fare il punto sulle prossime tappe di un’opera strategica per l’intera rete ferroviaria regionale. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Francesco De Rebotti, ha visitato i cantieri del raddoppio della tratta Spoleto-Campello, snodo fondamentale lungo la direttrice Orte-Falconara.

Accompagnato dai rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e di FS Engineering (società del Gruppo FS), De Rebotti ha percorso i punti chiave dell'infrastruttura. La visita è partita dalla stazione di Campello sul Clitunno, dove sono in corso gli interventi di adeguamento dei marciapiedi e la realizzazione del nuovo piazzale ad uso manutenzione, oltre alle opere predisposte per la futura infrastruttura tecnologica ERTMS.

Il sopralluogo lungo la linea ha confermato che le principali opere edili e civili risultano sostanzialmente concluse. Al momento, le maestranze sono impegnate nella posa dei pali per la trazione elettrica e nell'installazione degli impianti di illuminazione e forza motrice nelle gallerie lato binario pari. Successivamente si passerà alla fase dell'armamento ferroviario, che prevede la posa di pietrisco, traverse e rotaie per completare il secondo binario.

Tappa conclusiva della visita è stata la nuova sottostazione elettrica di Baiano, impianto in via di completamento che garantirà l'alimentazione energetica della tratta e permetterà di supportare i futuri potenziamenti della linea.

Durante l'incontro, i tecnici di RFI hanno illustrato all'assessore il cronoprogramma aggiornato dell'opera, fissando due scadenze decisive:

Giugno 2027: completamento dei lavori sul nuovo binario e conseguente spostamento dell'esercizio ferroviario sul nuovo tracciato.

31 dicembre 2027: ultimazione degli interventi impiantistici e tecnologici (trazione elettrica e impianti di segnalamento) e apertura definitiva della linea a doppio binario.

“Abbiamo voluto verificare direttamente sul posto lo stato di avanzamento di un’opera che rappresenta un tassello fondamentale per il sistema ferroviario umbro - ha dichiarato De Rebotti - Il cronoprogramma ci consegna due passaggi molto chiari: a giugno 2027 lo spostamento del traffico sul nuovo binario ed entro la fine dello stesso anno l’attivazione del raddoppio. È prioritario continuare a seguire i lavori con la massima attenzione per garantire il rispetto delle tempistiche e offrire ai cittadini un’infrastruttura più efficiente e flessibile”.

L'attivazione del raddoppio permetterà un immediato e significativo miglioramento delle performance della linea in termini di regolarità, affidabilità e sicurezza del traffico ferroviario, consolidando il percorso di modernizzazione già avviato nel 2020 con l'eliminazione di quattro passaggi a livello nel territorio.