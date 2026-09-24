Incidente sulla E45, traffico in tilt

Mattinata di passione e pesanti disagi lungo la E45, dove un grave incidente stradale si è verificato nel tratto compreso tra Collestrada e Ponte San Giovanni, in direzione Assisi, all'altezza della stazione di servizio Esso.

L'impatto, avvenuto poco dopo le 8, ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante. La dinamica dello scontro è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine giunte sul posto per i rilievi del caso.

Immediato l'intervento dei vigili del Fuoco e dei soccorsi sanitari. Le squadre dei caschi rossi hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti e prestato prima assistenza ai conducenti, mentre la viabilità ha subito una battuta d'arresto immediata.

La circolazione è completamente paralizzata, con chilometri di code lunghissime che stanno bloccando il traffico pendolare della prima mattina.