Prosegue in Umbria il percorso di ricostruzione post sisma 2016 con un pacchetto di decisioni che unisce tutela per cittadini e tecnici, nuovi investimenti e cantieri più rapidi. Novità anche per i territori colpiti dal terremoto del 2023. Nella Cabina di coordinamento presieduta dal commissario straordinario del Governo Guido Castelli, con la partecipazione dei presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sono state approvate proroghe chiave per la ricostruzione privata e incrementi di finanziamento per interventi infrastrutturali, scolastici e culturali distribuiti nel territorio regionale.

Ricostruzione post sisma 2016

Il perno operativo è la proroga del termine per il deposito del contratto d’incarico al professionista, spostata dal 30 settembre al 30 novembre 2026, insieme a una disciplina che sospende i termini in presenza di comprovate cause impeditive. Parallelamente, sono stati sbloccati fondi aggiuntivi per opere in diversi Comuni umbri e autorizzata a Castelluccio di Norcia una progettazione unitaria che integra edifici privati e luoghi di culto.

Cosa cambia per la ricostruzione privata

Le misure approvate offrono un orizzonte procedurale più ampio e una tutela mirata nei casi di impedimenti oggettivi. I punti principali sono:

Proroga generale per il deposito del contratto d’incarico al progettista: nuova scadenza al 30 novembre 2026 .

Sospensione dei termini quando sussistono cause impeditive documentate, tra cui: necessità di opere pubbliche o interventi prodromici prima dell’avvio della ricostruzione privata; delocalizzazione obbligatoria con area di destinazione non ancora definita; immobili in zona rossa inaccessibile; ostacoli amministrativi o giudiziari.

Obbligo di conferma per chi non può depositare il contratto a causa degli impedimenti: invio di una PEC entro il 30 novembre 2026 all’Ufficio speciale per la ricostruzione competente, con conferma dell’interesse al contributo e segnalazione della causa ostativa.

Tutela dei professionisti: nei casi di sospensione, i termini per la consegna della documentazione progettuale restano congelati e gli incarichi non sono computati nel limite massimo complessivo per ciascun tecnico.

Investimenti nei Comuni umbri

La Cabina di coordinamento ha approvato risorse integrative per fronteggiare l’aumento dei costi e garantire la continuità dei cantieri in Umbria. Gli interventi riguardano:

Norcia : incremento di oltre 1,1 milioni di euro per i fabbricati di Via dell’Ospedale (48-86), per un totale che supera 9,4 milioni di euro .

Nocera Umbra : copertura per la palestra dell’ITIS-IPSIA Sigismondi, con un’integrazione di oltre 316 mila euro per superare il blocco temporaneo dei fondi del conto termico e avviare i lavori.

Preci : risorse per 200 mila euro destinate a spogliatoi e recinzione del campo sportivo; quasi 450 mila euro per la progettazione di fattibilità tecnico-economica del rifacimento integrato di pavimentazioni, sottoservizi e muri di sostegno nelle frazioni di Roccanolfi, Corone e Castelvecchio.

Polino : integrazione di 275.000 euro per la messa in sicurezza dell’accesso all’Eremo di Sant’Antonio, per un totale di 575.000 euro .

Marsciano : integrazione di 61.000 euro per l’edificio comunale destinato alle associazioni, per un totale di 373.500 euro .

Paciano : integrazione di 48.134,20 euro per la Chiesa Cimiteriale del Capoluogo, per un totale di 298.134,20 euro .

Vallo di Nera : accorpamento delle opere sulla viabilità su richiesta del Comune.

Terni: aggiornamento tecnico dei codici di progetto per i locali dell’Anfiteatro Fausto.

Patrimonio storico e rigenerazione dei borghi

Focus specifico su Castelluccio di Norcia, dove è stata autorizzata la progettazione unitaria e integrata per aggregati edilizi privati e per i due luoghi di culto del borgo, la Chiesa di Santa Maria Assunta e l’Oratorio del Santissimo Sacramento. Stanziati oltre 533 mila euro per le fasi progettuali propedeutiche, necessarie a coordinare strutture fondate su piastra gradonata con isolatori sismici.

Tra gli interventi su beni di pregio storico e religioso:

Norcia : incremento di oltre 2,77 milioni di euro per i lavori di ripristino e restauro della Chiesa della Madonna Addolorata (ex San Filippo Neri), per un totale che supera 3,82 milioni di euro .

Gubbio: oltre 74 mila euro al Monastero delle Clarisse della SS. Trinità per completare in variante le opere di consolidamento della Chiesa di San Girolamo, per un totale di oltre 1,57 milioni di euro.

“Le decisioni assunte nella Cabina di coordinamento odierna rappresentano un segnale tangibile della determinazione con cui stiamo portando avanti la ricostruzione dell’Umbria. Da un lato tuteliamo i cittadini e i tecnici nella ricostruzione privata, garantendo la flessibilità necessaria per non perdere le risorse a causa di ostacoli burocratici o tecnici. Dall'altro lato, acceleriamo con decisione sulle opere pubbliche, le scuole, la viabilità e la valorizzazione del nostro immenso patrimonio culturale e religioso. La progettazione unitaria degli edifici privati e di culto per Castelluccio di Norcia, insieme agli importanti stanziamenti per la Chiesa della Madonna Addolorata e per le opere diffuse nei borghi della Valnerina e dell'intera regione, conferma l'attenzione costante verso la rinascita economica, sociale e strutturale delle nostre comunità. Ringrazio il commissario Guido Castelli e la struttura commissariale per l'efficace e costante spirito di collaborazione con gli enti locali e la Regione.”

Il sisma del 2023

Novità anche sul fronte della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 che hanno interessato in particolare i comuni di Umbertide, Gubbio e Perugia.

Il termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo è stato prorogato al 31 dicembre 2027, mentre la scadenza per il deposito dei contratti di incarico ai professionisti incaricati della progettazione è stata differita al 31 dicembre 2026.

L’allungamento dei termini si è reso opportuno a seguito dell’avvenuta proroga della gestione commissariale per i terremoti del Centro Italia e mira ad offrire ai proprietari degli immobili colpiti un orizzonte temporale più ampio e sereno per completare le procedure amministrative.

Perché conta per l’Umbria

Le proroghe e le sospensioni mirate evitano perdite di contributi per cause non imputabili ai proprietari e danno ai tecnici un quadro più stabile per pianificare incarichi e consegne. Gli investimenti sbloccati proteggono la continuità dei cantieri, incidono su scuole, viabilità e spazi civici e contribuiscono alla valorizzazione dei borghi della Valnerina e dell’intera regione.

Prospettive

La progettazione integrata a Castelluccio e il rafforzamento degli interventi su chiese e centri storici indicano una traiettoria di ricostruzione coesa, con attenzione alla sicurezza sismica, all’identità culturale e alla funzionalità quotidiana dei luoghi. La cornice di regole più chiara per i privati, unita a risorse dedicate ai Comuni, può accelerare l’apertura dei cantieri e consolidare la rinascita economica e sociale dei territori colpiti.

Il passo successivo passa dall’esecuzione: coordinamento puntuale tra enti, tempi certi di progettazione e capacità di spesa costante, così da trasformare la programmazione in opere concluse e fruibili dalle comunità.