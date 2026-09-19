Fermati di notte con materiale edile rubato e arnesi da scasso, denunciati padre e figlio

Un 21enne ed un 51enne, padre e figlio residenti a Foligno, sono stati deferiti in stato di libertà dai carabinieri di Fossato di Vico. Entrambi sono ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso e porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

Nel corso di un controllo effettuato in piena notte proprio nella zona industriale di Fossato di Vico, i militari hanno fermato i due mentre viaggiavano a bordo di un furgone.

Considerato l’orario, il luogo e la loro residenza fuori dal territorio comunale, i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo, rinvenendo materiale edile risultato poco prima asportato da un’impresa del posto, per un valore stimato di circa 6.000 euro.

All’interno del mezzo sono stati trovati anche passamontagna, torce, attrezzi da scasso e una mazza da baseball, tutti sottoposti a sequestro in quanto ritenuti utili per un eventuale furto. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i due uomini - come detto - sono stati denunciati alla Procura di Perugia.