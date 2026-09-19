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19 settembre 2026
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Rapina e accoltella un uomo, denunciato straniero

Un giovane straniero denunciato a Terni dai carabinieri: accusato di rapina e lesioni dopo aver accoltellato un connazionale. Indagini ancora in corso.

Rapina e accoltella un uomo, denunciato straniero

E’ stato identificato e denunciato l’autore dell’accoltellamento avvenuto in centro a Terni nella sera del 7 settembre scorso. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Terni, infatti, hanno deferito in stato di libertà un giovane cittadino straniero, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia. E’ accusato dei reati di lesione personale e rapina aggravate.

L'episodio risale alle 19:30 del 7 settembre, quando i militari dell’Arma erano intervenuti in via Porta San Giovanni, a Terni, unitamente a personale del 118, per soccorrere un giovane connazionale dell'indagato, colpito alla gamba sinistra da una coltellata nei pressi di un locale della zona. Nonostante un'iniziale reticenza della vittima, le indagini svolte dai Carabinieri hanno consentito di stringere il cerchio attorno all'aggressore, al quale si è risaliti tramite un’accurata attività info-investigativa che ha permesso di collegare un nome parziale fornito a caldo dalla vittima con alcune pregresse vicende penali condivise da entrambi in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, dando un volto all'uomo, che è stato infine riconosciuto dalla parte offesa.

A fronte delle evidenze investigative raccolte, due giorni dopo l’episodio, la vittima, refertata con 7 giorni di prognosi, si è presentata in caserma per formalizzare denuncia-querela: nella circostanza è emerso che la lite tra i due era culminata anche con la sottrazione del cellulare del denunciante.

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Terni

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rapina Terni accoltellamento giovane straniero Carabinieri Terni lesioni personali denuncia spaccio droga indagini preliminari

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