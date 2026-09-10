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10 settembre 2026
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“Aere et nubilo et sereno” con Mario Tozzi e Carlo Lucarelli. Le parole francescane per leggere il presente

Al Teatro Manini di Narni lo spettacolo parte dalle parole del Cantico delle Creature e mette a processo l'uomo occidentale sul tema della sostenibilità

“Aere et nubilo et sereno” con Mario Tozzi e Carlo Lucarelli. Le parole francescane per leggere il presente

E’ in programma giovedì prossimo 17 settembre alle 21.15 al teatro Manini a Narni l’incontro “Aere et nubilo et sereno”, di e con Mario Tozzi che, richiamando le parole del Cantico delle Creature (“aere et nubilo et sereno et onne tempo”), propone una riflessione sul cielo, sul clima e sulla Terra come realtà vive, fragili e interconnesse. Protagonisti, insieme al divulgatore, saranno anche Lorenzo Baglioni e Michele Baglioni con la voce narrante di Carlo Lucarelli. Nel giorno delle Stimmate di San Francesco, l’incontro è in forma di indagine true crime.

L’emergenza ambientale come un giallo

Lo spettacolo mette sotto processo l’uomo occidentale benestante, smontando una a una le sue difese sul tema della sostenibilità. Attraverso divulgazione, musica e racconto teatrale, il pubblico viene accompagnato in un percorso coinvolgente che intreccia dati scientifici, ironia e narrazione.
La voce di Carlo Lucarelli guida l’indagine, trasformando l’emergenza ambientale in una storia da seguire come un giallo. Uno spettacolo che diverte, fa riflettere e rende accessibili questioni complesse, unendo il linguaggio della scienza a quello del teatro.

Le celebrazioni dell’VIII centenario francescano

L’evento è all’interno del percorso “Temi minori, sette parole francescane per leggere il presente”, un ciclo di appuntamenti che vanno da settembre a novembre e promosso dal Comune di Narni in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco. Il titolo vuole richiamare i Frati minori, la scelta dell’umiltà, della prossimità e della semplicità, ma anche i temi apparentemente laterali che nel Cantico delle creature diventano centrali per comprendere il rapporto tra persona, creato e comunità. Ogni appuntamento prende avvio da una parola, un’immagine o una suggestione francescana per aprire una riflessione contemporanea. Per 4 mesi Narni ospiterà incontri, trekking, workshop, dialoghi e momenti di approfondimento diffusi nei luoghi simbolici del territorio. Un percorso corale che tratterà di simbologia medievale, clima e scienze della Terra, lutto digitale e nuove generazioni, floricultura e cura del vivente, blue economy, cammino, poesia, e molto altro ancora.

L’ultimo appuntamento è il 15 novembre “𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐡𝐮𝐦𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞” al Sacro Speco di Narni con Davide Rondoni in collaborazione con Frati Minori Custodi del Sacro Speco. Il ciclo si chiude tornando alla sorgente poetica del Cantico delle creature: una lode nata dalla povertà, dalla fragilità e dalla grande umiltà.

L’iniziativa vede il contributo della Regione Umbria con il patrocinio Comitato Nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.


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Narni

Parole chiave

Teatro Manini VIII centenario San Francesco ambiente Mario Tozzi Carlo Lucarelli

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