Abbonati

Ricerca nel Sito

Numeri & Dati
17 settembre 2026
2 min di lettura
Massimo Sbardella

Auto e moto, in Umbria niente bollo per oltre 388mila

Il Ministero dei Trasporti ha reso noti i numeri, per regione, dei possessori di almeno un'auto o una moto sotto gli 80 Kw che non pagheranno il bollo

Auto e moto, in Umbria niente bollo per oltre 388mila

Il prossimo anno 388.100 persone residenti in Umbria non pagheranno il bollo per l’auto e la moto. E la platea, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che nella regione potrà beneficiare della sospensione della tassa sul possesso di auto e moto fino a 80 Kw prevista con il decreto del Governo. In attesa che, con la prossima manovra finanziaria, la misura diventi strutturale, come promesso dall’Esecutivo.

In Umbria circolano complessivamente 448.929 auto e 99.243 moto entro gli 80 kW. Complessivamente, dunque, si tratta di oltre 548mila veicoli sotto la soglia prevista dal provvedimento. Che però prevede che, in caso si posseggano più mezzi, si possa beneficiare dell’esenzione soltanto per uno, quello di minor potenza. Non sono invece previsti limiti legati all’Isee, cioè all’indice sintetico del benessere di una famiglia.

Il dibattito

Un provvedimento che anche in Umbria, come nel resto d'Italia, fa discutere sia i rappresentanti politici (con lo scontro su quella che dall’opposizione bollano come una mossa elettorale e per la maggioranza è invece un atto che elimina una tassa ingiusta), sia i cittadini possessori di mezzi che rientrano nell’esenzione e quelli che temono che i minori introiti per le Regioni possano risolversi in una riduzione dei servizi.

Come controllare se si è esenti

Per sapere quanti Kw di potenza ha il proprio mezzo, occorre guardare quanto riportato sul libretto, alla voce P.2. Se il valore è inferiore o uguale a 80 Kw, si è esenti dal bollo per l’anno 2027.

Nel caso in cui, invece, si superi la potenza di 80 Kw, si pagherà il bollo ordinario. Non sono infatti previste delle soglie intermedie di attenuazione della tassa di possesso dei veicoli.

Il provvedimento al momento è temporaneo, essendo stato introdotto con un decreto. Per renderlo strutturale, dovrà essere inserito nella Manovra di bilancio.

Parole chiave

bollo auto tassa moto esenzione ministero trasporti

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus