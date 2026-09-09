Abbonati

Ricerca nel Sito

Numeri & Dati
9 settembre 2026
2 min di lettura
Amministratore

Ricostruzione post sisma 2016, a Montefranco oltre 273 mila euro

Il Comune ha ricevuto 273.000 euro, parte di un finanziamento complessivo di 1 milione di euro, erogato dalla Struttura Commissariale Sisma 2016

Ricostruzione post sisma 2016, a Montefranco oltre 273 mila euro

Con due decreti commissariali sono stati disposti ulteriori fondi per 273.553,20 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, destinati a due interventi nell’ambito del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma a Montefranco, in provincia di Terni.

Il primo intervento riguarda la “Riqualificazione urbana e consolidamento di via delle Casaline”, con un ulteriore acconto di 150 mila euro. L’opera ha un importo complessivo di 500 mila euro e aveva già beneficiato di trasferimenti per 250 mila euro. Con il nuovo stanziamento le somme trasferite raggiungono 400 mila euro, pari all’80% del contributo previsto.

Il secondo intervento interessa invece gli “Interventi urgenti per il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei versanti della strada comunale della Villetta” disponendo un ulteriore trasferimento di 123.553,20 euro. Il finanziamento complessivo programmato per l’opera è pari a 411.844 euro; in precedenza erano già stati trasferiti 205.922 euro. Anche in questo caso, con il nuovo acconto, si raggiunge l’80% del contributo complessivo. “Diamo continuità a interventi che riguardano aspetti essenziali della ricostruzione: la sicurezza del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico e la riqualificazione degli spazi urbani – dichiara il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli –. A Montefranco sono programmati complessivamente oltre 900 mila euro per queste due opere, che concorrono a rendere il territorio più sicuro e maggiormente resiliente”.

Il Comune di Montefranco ha ricevuto ulteriori 273.000 euro, parte di un finanziamento complessivo di 1 milione di euro, erogato dalla Struttura Commissariale Sisma 2016 guidata dal Commissario Straordinario Guido Castelli. Non si tratta solo di ricostruire la pietra, ma di curare le ferite del territorio” dichiara il sindaco Rachele Taccalozzi.

Tag

Terni

Parole chiave

Montefranco ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli Rachele Taccalozzi

Articoli correlati

Notizie dall’Umbria tra fatti, analisi e contesto. TuttOggi racconta il territorio a partire da chi lo vive, ci lavora e lo costruisce ogni giorno.

TUTTOGGI.INFO Edito da Associazione Culturale TUTTOGGI Piazza Sansi 5 | 06049 Spoleto (PG) CF 93026830542 | PI 03699290544 Iscrizione al Registro per la Pubblicazione di Giornali e Periodici del Tribunale di Spoleto n. 05/2007 del 18/09/2007 Iscrizione al ROC n. 33578 La testata percepisce i contributi statali diretti ai sensi del D. Lgs. 70/2017, sulla base della delega conferita come previsto dalla L. 198/2016 - Trasparenza.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

TuttOggi.info è una testata associata all'Unione Stampa Periodica Italiana USPI associa le testate periodiche italiane, edite o trasmesse con qualunque mezzo, compreso quello digitale, e ha come scopo rappresentare la stampa periodica italiana nella tutela degli interessi professionali, morali e materiali dell'intera categoria.

DISCLAIMER PUBBLICITA’

La pubblicità su questo giornale viene segnalata in modo trasparente. Gli sponsor ospitati su TuttOggi.info acquistano appositi spazi in cui appaiono banner grafici o redazionali commerciali pubblicati nella sezione "Vetrina".

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video contrassegnati da © è vietata con qualsiasi mezzo analogico o digitale, se non autorizzata senza il consenso scritto dell’editore. Il logo di TuttOggi è stato realizzato da ElisabettaSeverini.com

PRIVACY POLICY E COOKIE POLICY

CONTATTI

Tutti i Riferimenti per metterti in contatto con i giornalisti di TuttOggi.info, segnalare notizie o risolvere problemi con il giornale

© 2026 TuttOggi

Built with Press Plus