Con due decreti commissariali sono stati disposti ulteriori fondi per 273.553,20 euro all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Umbria, destinati a due interventi nell’ambito del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma a Montefranco, in provincia di Terni.

Il primo intervento riguarda la “Riqualificazione urbana e consolidamento di via delle Casaline”, con un ulteriore acconto di 150 mila euro. L’opera ha un importo complessivo di 500 mila euro e aveva già beneficiato di trasferimenti per 250 mila euro. Con il nuovo stanziamento le somme trasferite raggiungono 400 mila euro, pari all’80% del contributo previsto.

Il secondo intervento interessa invece gli “Interventi urgenti per il dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza dei versanti della strada comunale della Villetta” disponendo un ulteriore trasferimento di 123.553,20 euro. Il finanziamento complessivo programmato per l’opera è pari a 411.844 euro; in precedenza erano già stati trasferiti 205.922 euro. Anche in questo caso, con il nuovo acconto, si raggiunge l’80% del contributo complessivo. “Diamo continuità a interventi che riguardano aspetti essenziali della ricostruzione: la sicurezza del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico e la riqualificazione degli spazi urbani – dichiara il Commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli –. A Montefranco sono programmati complessivamente oltre 900 mila euro per queste due opere, che concorrono a rendere il territorio più sicuro e maggiormente resiliente”.

“Il Comune di Montefranco ha ricevuto ulteriori 273.000 euro, parte di un finanziamento complessivo di 1 milione di euro, erogato dalla Struttura Commissariale Sisma 2016 guidata dal Commissario Straordinario Guido Castelli. Non si tratta solo di ricostruire la pietra, ma di curare le ferite del territorio” dichiara il sindaco Rachele Taccalozzi.