Nelle carceri umbre 1.692 detenuti presenti a fronte di 1.282 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento che raggiunge il 132%. Sono 56 i tentati suicidi registrati in un anno, contro i 19 dell'anno precedente, mentre i suicidi consumati passano da 1 a 3. Crescono anche le aggressioni fisiche al personale di Polizia Penitenziaria, da 66 a 104 episodi (+57,58%), le violazioni delle norme penali, da 382 a 559 (+46,34%), e gli episodi di autolesionismo, da 169 a 250 (+47,93%). È questo il quadro del sistema penitenziario umbro al 31 agosto 2026, illustrato dal Procuratore Generale di Perugia, Sergio Sottani, nel corso dell'incontro con il nuovo Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Avv. Andrea Pensi.

Il sovraffollamento: 410 detenuti oltre i posti disponibili

I numeri restituiscono innanzitutto una situazione di forte sovraffollamento. A fronte di una capienza regolamentare complessiva pari a 1.340 posti e di una capienza effettivamente disponibile di 1.282 posti, risultano presenti 1.692 detenuti.

Il tasso di affollamento si attesta al 126,27% rispetto alla capienza regolamentare e al 132% rispetto ai posti effettivamente disponibili. In termini assoluti, sono 352 i detenuti in eccedenza rispetto alla capienza regolamentare e 410 quelli oltre i posti realmente disponibili.

Il dato risulta ancora più significativo se confrontato con l'anno precedente: i detenuti presenti sono aumentati da 1.658 a 1.692 unità, con un incremento di 34 detenuti pari al 2,05%, mentre la capienza effettiva è diminuita da 1.287 a 1.282 posti.

Chi sono i 1.692 detenuti

La popolazione detenuta è composta da 1.613 uomini e 79 donne. I detenuti stranieri presenti sono 548.

Per quanto riguarda la posizione giuridica, i detenuti definitivi risultano essere 1.404, quelli in attesa di primo giudizio 148, gli appellanti 57 e i ricorrenti 53.

Quanto ai diversi circuiti penitenziari, 889 detenuti risultano assegnati alla Media Sicurezza, 518 all'Alta Sicurezza 3, 108 al regime speciale previsto dall'art. 41-bis O.P., 97 al circuito dei protetti e 14 all'Alta Sicurezza 2.

Rispetto all'anno precedente, aumentano i detenuti allocati nei circuiti di Media Sicurezza (+3,01%), Alta Sicurezza 2 (+40%) e Alta Sicurezza 3 (+6,37%). Diminuiscono invece quelli appartenenti al circuito dei protetti (-11,01%) e quelli sottoposti al regime del 41-bis (-0,92%).

Eventi critici: 250 episodi di autolesionismo e 56 tentati suicidi

Nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026 sono stati registrati 250 episodi di autolesionismo, 1.774 infrazioni disciplinari, 243 manifestazioni di protesta, 56 tentati suicidi e 3 suicidi.

Le violazioni delle norme penali rilevate all'interno degli istituti sono state 559, di cui 104 aggressioni fisiche nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria e 6 aggressioni ai danni di altri operatori.

Il confronto con l'anno precedente evidenzia un aumento generalizzato degli eventi critici. Gli episodi di autolesionismo sono passati da 169 a 250 (+47,93%), le infrazioni disciplinari da 1.542 a 1.774 (+15,05%) e le manifestazioni di protesta da 207 a 243 (+17,39%).

Particolarmente significativo è il dato sui tentati suicidi, aumentati da 19 a 56 casi (+194,74%), mentre i suicidi consumati sono passati da 1 a 3 (+200%).

Le violazioni delle norme penali sono aumentate da 382 a 559 (+46,34%). Le aggressioni fisiche al personale di Polizia Penitenziaria sono cresciute da 66 a 104 episodi (+57,58%), mentre le aggressioni ad altri operatori sono passate da 1 a 6 episodi (+500%).

Tossicodipendenza, patologie psichiatriche e ricoveri

Sul fronte sanitario risultano presenti 165 detenuti con problematiche di tossicodipendenza e 185 detenuti affetti da patologie psichiatriche.

Anche in questo caso il confronto con l'anno precedente restituisce dati differenti rispetto all'andamento degli eventi critici: i detenuti con problemi di tossicodipendenza sono diminuiti da 314 a 165 unità (-47,45%), mentre quelli affetti da patologie psichiatriche sono passati da 233 a 185 unità (-20,60%).

Sono invece aumentati i ricoveri presso i reparti di degenza protetta, passati da 47 a 84 (+78,72%). Nel periodo considerato, presso i reparti di degenza protetta degli istituti umbri sono stati registrati complessivamente 84 ricoveri di persone detenute.

La Polizia Penitenziaria: 743 unità operative

La forza operativa regionale della Polizia Penitenziaria ammonta a 743 unità, a fronte di una forza amministrata di 817 unità e di una previsione organica pari a 866 unità.

Anche in questo caso il confronto con l'anno precedente evidenzia un aumento della forza operativa, passata da 701 a 743 unità (+5,99%), e della forza amministrata, passata da 766 a 817 unità (+6,66%).

La forza prevista è invece passata da 871 a 866 unità (-0,57%).

Telefoni e droga: 179 cellulari e 49 episodi di rinvenimento

Tra il 1° settembre 2025 ed il 31 agosto 2026 sono stati rinvenuti complessivamente 179 telefoni cellulari e si sono registrati 49 episodi di rinvenimento di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, sono stati sequestrati complessivamente grammi 4.312,52 di hashish e grammi 277,74 di cocaina.

I dati evidenziano inoltre modalità di introduzione sempre più sofisticate e particolari. Tra gli episodi più rilevanti si segnalano l'intercettazione di droni utilizzati per il trasporto di telefoni cellulari e sostanze stupefacenti, il rinvenimento di cellulari e droga all'interno di zaini lanciati dall'esterno e recuperati nelle aree dell'’intercinta’, nonché il sequestro di sostanze stupefacenti occultate all'interno di pacchi postali, confezioni di biscotti, panini e persino nella corrispondenza epistolare destinata ai detenuti.

Ulteriori sequestri sono stati effettuati a seguito di perquisizioni eseguite su detenuti e familiari in procinto di effettuare colloqui, dimostrando l'elevato livello di attenzione e professionalità del personale di Polizia Penitenziaria impegnato quotidianamente nei servizi di controllo e sicurezza.

Terni è il carcere con più detenuti, Perugia quello più sovraffollato

L'analisi dei dati suddivisi per istituto evidenzia come la Casa Circondariale di Terni sia quella che registra il maggior numero di detenuti presenti, pari a 580 unità.

Segue la Casa di Reclusione di Spoleto con 510 detenuti, quindi la Casa Circondariale di Perugia con 488 e la Casa di Reclusione di Orvieto con 114 detenuti.

La Casa Circondariale di Perugia risulta invece l'istituto con il più elevato tasso percentuale di sovraffollamento: 488 detenuti a fronte di 309 posti disponibili, con un indice di sovraffollamento pari al 57,93%.

Perugia concentra il maggior numero di eventi critici

Con riferimento agli eventi critici, la Casa Circondariale di Perugia risulta l'istituto che registra i valori più elevati relativamente agli episodi di autolesionismo, alle infrazioni disciplinari, ai tentativi di suicidio, alle violazioni delle norme penali e alle aggressioni ai danni del personale di Polizia Penitenziaria.

La Casa di Reclusione di Spoleto presenta invece il maggior numero di manifestazioni di protesta.

La Casa Circondariale di Terni risulta infine l'istituto con il più alto numero di sequestri di telefoni cellulari, pari a 86, e di sostanze stupefacenti, pari a 24 episodi di rinvenimento.

A Terni 281 colloqui intimi nella Camera dell'Affettività

Sempre a Terni, merita una specifica menzione l'esperienza della Camera dell'Affettività, istituita il 18 aprile 2025, presso la quale sono stati effettuati complessivamente 281 colloqui intimi.

Si segnala inoltre che, a decorrere dal 6 settembre 2026, è stato chiuso il reparto destinato ai detenuti sottoposti al regime speciale previsto dall'art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario.

Il ruolo della Procura Generale e le criticità del sistema

È questo il contesto nel quale si è svolto l'incontro tra il Procuratore Generale di Perugia, Sergio Sottani, e il nuovo Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, Avv. Andrea Pensi.

Nel corso dell'incontro, Sottani ha ribadito la forte preoccupazione, già manifestata più volte in passato, per il persistente fenomeno del sovraffollamento degli istituti penitenziari, per le condizioni di vita dei detenuti e per le difficoltà operative quotidianamente affrontate dal personale della Polizia Penitenziaria e dagli operatori dell'area trattamentale.

Il Procuratore Generale ha inoltre ricordato l'istituzione del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria con sede a Perugia, risultato che ha visto anche il contributo delle sollecitazioni formulate dalla Procura Generale nell'ambito delle interlocuzioni istituzionali volte al rafforzamento della presenza dell'Amministrazione Penitenziaria sul territorio. Nel corso del confronto è stata inoltre ricordata la recente apertura del Nucleo Investigativo Regionale (NIR), istituito per la prima volta in Italia presso una Procura Generale, quale strumento volto a rendere più efficace l'attività di contrasto ai fenomeni criminosi commessi all'interno delle strutture penitenziarie.

I protocolli, la REMS e la Giustizia Riparativa

Sono stati ricordati anche i protocolli e gli accordi istituzionali sottoscritti, tra cui il ‘Protocollo Operativo in Materia di Applicazione di Misure di Sicurezza e Trattamento di Autori di Reato Affetti da Problemi di Salute Mentale’ del 23 luglio 2024, la cui attuazione dovrà essere ulteriormente implementata anche alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 140 del agosto 2026, che ha previsto specifiche misure a favore delle persone affette da dipendenza da sostanze stupefacenti o da alcool, e il ‘Protocollo per l’inserimento delle persone sottoposte a procedimento penale nell’ambito delle attività sportive’ del 19 giugno 2025.

Il Procuratore Generale ha richiamato l'attenzione anche sulla persistente mancanza di una REMS in Umbria e sulle conseguenti criticità che tale carenza continua a determinare nella gestione dei soggetti affetti da disturbi mentali autori di reato.

Parallelamente, è stato sottolineato l'avvio del nuovo Centro di Giustizia Riparativa “Fiore di Loto” di Terni, individuato quale presidio regionale competente per l'intero distretto della Corte d'Appello di Perugia.

La recidiva al 70 per cento

Nel corso dell'incontro è stato richiamato anche il tema della recidiva. Il Procuratore Generale ha ricordato la propria partecipazione all'incontro del maggio 2025 presso il CNEL di Roma dedicato alla recidiva.

I dati raccolti a livello regionale indicano un tasso di recidiva pari a circa il 70 per cento, in linea con quello nazionale. Numerose esperienze hanno tuttavia dimostrato che i detenuti coinvolti in attività lavorative e in progetti di inclusione sociale presentano una minore propensione a commettere nuovi reati.

Il reinserimento sociale e la sicurezza

Nel riaffermare la piena disponibilità della Procura Generale a sostenere ogni iniziativa diretta a favorire il reinserimento sociale delle persone detenute e il perseguimento delle finalità rieducative della pena, comprese le più recenti e innovative progettualità volte a valorizzare le relazioni affettive e familiari all'interno degli istituti penitenziari, il Procuratore Generale ha tuttavia evidenziato la necessità di mantenere elevata l'attenzione sul crescente numero di reati commessi in ambito carcerario.

Un sistema sotto pressione

I dati complessivi confermano quindi il permanere di una situazione di forte criticità per il sistema penitenziario umbro. Da un lato, il sovraffollamento: 1.692 detenuti per 1.282 posti effettivamente disponibili, con un tasso di affollamento del 132%. Dall'altro, l'aumento degli eventi critici, con 250 episodi di autolesionismo, 56 tentati suicidi, 3 suicidi, 559 violazioni delle norme penali e 104 aggressioni fisiche al personale di Polizia Penitenziaria.

Il quadro è accompagnato da una crescente complessità nella gestione della sicurezza interna degli istituti, nonostante il costante impegno e la professionalità quotidianamente assicurati dal personale di Polizia Penitenziaria e dell’area trattamentale.